Sant’Anna, riapre il playground riqualificato: nuovo volto all’area verde grazie a Bari Multiservizi

BARI - È stato riconsegnato alla comunità del quartiere Sant’Anna il playground completamente riqualificato grazie al programma di adozione promosso da Bari Multiservizi, avviato nei mesi scorsi su richiesta del sindaco di Bari, Vito Leccese.

L’intervento ha restituito ai residenti uno spazio dedicato all’aggregazione e alla socialità attraverso un’importante opera di manutenzione straordinaria e valorizzazione ambientale. I lavori hanno previsto il livellamento del terreno con l’apporto di circa due tonnellate di terreno vegetale, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione con pompa e serbatoio, la posa di oltre mille metri quadrati di prato e la piantumazione di numerose essenze vegetali adatte all’ambiente costiero.

Tra le specie messe a dimora figurano atriplex, mirti, pervinche, metrosideros, lantane, begonie, lavande, ginestre, gazanie, dipladenie e tre tamerici. Complessivamente sono state impiegate oltre 800 ore di lavoro per completare l’intervento.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori opere di valorizzazione del verde e con la realizzazione di un’area dedicata ai cani, dotata anche di una fontanella.

Nel corso della cerimonia è stata scoperta una targa che ricorda l’impegno dei dipendenti di Bari Multiservizi nella cura degli spazi pubblici e la volontà della società di reinvestire sul territorio parte degli utili maturati negli ultimi anni.

«Si tratta di un piccolo intervento ma dal grande valore simbolico – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Sant’Anna attende ancora risposte importanti su diverse questioni aperte, a partire dal completamento del comparto 2. Continuiamo a lavorare per trovare soluzioni concrete e, nel frattempo, interveniamo per migliorare la qualità della vita dei residenti e la fruibilità degli spazi pubblici».

Soddisfazione anche da parte del presidente di Bari Multiservizi, Francesco Biga: «Con questo progetto vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia con la città e dimostrare concretamente il valore del lavoro svolto dai nostri operatori. Dopo altri interventi realizzati in diverse zone di Bari, oggi restituiamo ai cittadini un nuovo spazio rigenerato e valorizzato».

La riqualificazione del playground rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di recupero e cura degli spazi verdi cittadini, con l’obiettivo di rendere sempre più vivibili e accoglienti i quartieri della città.