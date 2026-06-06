Trani, rubano un’auto e si schiantano dopo l’inseguimento: fermati tre ragazzini tra i 10 e i 12 anni

TRANI - Mattinata movimentata a Trani, dove tre ragazzini di età compresa tra i 10 e i 12 anni sono stati protagonisti di un furto d’auto conclusosi con un inseguimento, un incidente stradale e la successiva fuga a piedi.

Secondo una prima ricostruzione, i minori avrebbero rubato una vecchia Citroën parcheggiata in via Superga, nella zona nord della città. L’episodio ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, che si sono messe sulle loro tracce anche con il supporto di un elicottero.

La corsa dei giovanissimi è terminata quando l’auto rubata si è schiantata contro un’altra vettura. Dopo l’impatto, i tre hanno tentato di allontanarsi a piedi, ma la fuga è durata poco: uno di loro è stato bloccato dagli agenti di polizia, mentre gli altri due sono stati fermati da alcuni residenti della zona intervenuti immediatamente dopo l’incidente.

A sorprendere investigatori e cittadini è soprattutto la giovanissima età dei protagonisti. Secondo le prime informazioni, i tre sarebbero originari di Corato e sarebbero già stati segnalati nei giorni scorsi per presunti furti e incursioni all’interno di auto in sosta nella zona nord di Trani.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.