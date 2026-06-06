Stato dell’Arte Festival, a Lecce arriva il Piano Festival: musica internazionale alle Mura Urbiche il 26 e 27 giugno

BARI - Proseguono gli ultimi preparativi per il, la rassegna musicale in programma il 26 e 27 giugno alle Mura Urbiche di Lecce, che porterà nel capoluogo salentino artisti di rilievo internazionale come

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti principali dello Stato dell’Arte Festival, la kermesse multidisciplinare nata da un’idea di Icon Radio Visual Group e diretta artisticamente da GeGè Telesforo, che quest’anno si collega idealmente e artisticamente al Miami World Ocean Celebration Festival, in corso in Florida.

Proprio negli Stati Uniti è protagonista il progetto “Sacred Water”, una serie di video-installazioni firmate dal visual artist leccese Valerio Calsolaro, artista noto per l’utilizzo delle tecnologie digitali applicate alla rappresentazione dello spazio, dell’ambiente e delle relazioni umane. Le opere sono accompagnate dalle sonorizzazioni di Jack Sapienza, produttore musicale e fondatore di RKH Studio, impegnato nella sperimentazione tra musica elettronica, sistemi generativi e performance audiovisive.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra lo Stato dell’Arte Festival e l’associazione torinese Algo:ritmi, guidata da Karin Gavassa. Le stesse installazioni erano già state presentate nei mesi scorsi a Lecce all’“Astronave”, il torrino dell’Acquedotto Pugliese di via Diaz, luogo simbolico legato alla storia della distribuzione idrica cittadina.

L’acqua è infatti il tema centrale dell’edizione 2025-2026 dello Stato dell’Arte Festival, che punta a promuovere una riflessione culturale sul valore di questa risorsa essenziale e sulla sua tutela. Un messaggio che si intreccia perfettamente con quello del Miami World Ocean Celebration Festival, manifestazione internazionale dedicata alla conservazione marina, all’educazione ambientale e all’arte, organizzata dalle associazioni ARTSail e Blue Scholars Initiative in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani istituita dalle Nazioni Unite.

Tra musica, arti visive e sensibilizzazione ambientale, Lecce si prepara così ad accogliere un evento che unisce creatività, innovazione e attenzione ai grandi temi del nostro tempo.