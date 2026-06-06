Stato dell’Arte Festival, a Lecce arriva il Piano Festival: musica internazionale alle Mura Urbiche il 26 e 27 giugno
BARI - Proseguono gli ultimi preparativi per il Lecce Piano Festival, la rassegna musicale in programma il 26 e 27 giugno alle Mura Urbiche di Lecce, che porterà nel capoluogo salentino artisti di rilievo internazionale come Baba Sissoko, Lipstains, Tania Giannouli e Zsigmond Gerlóczy.
L’evento rappresenta uno degli appuntamenti principali dello Stato dell’Arte Festival, la kermesse multidisciplinare nata da un’idea di Icon Radio Visual Group e diretta artisticamente da GeGè Telesforo, che quest’anno si collega idealmente e artisticamente al Miami World Ocean Celebration Festival, in corso in Florida.
Proprio negli Stati Uniti è protagonista il progetto “Sacred Water”, una serie di video-installazioni firmate dal visual artist leccese Valerio Calsolaro, artista noto per l’utilizzo delle tecnologie digitali applicate alla rappresentazione dello spazio, dell’ambiente e delle relazioni umane. Le opere sono accompagnate dalle sonorizzazioni di Jack Sapienza, produttore musicale e fondatore di RKH Studio, impegnato nella sperimentazione tra musica elettronica, sistemi generativi e performance audiovisive.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra lo Stato dell’Arte Festival e l’associazione torinese Algo:ritmi, guidata da Karin Gavassa. Le stesse installazioni erano già state presentate nei mesi scorsi a Lecce all’“Astronave”, il torrino dell’Acquedotto Pugliese di via Diaz, luogo simbolico legato alla storia della distribuzione idrica cittadina.
L’acqua è infatti il tema centrale dell’edizione 2025-2026 dello Stato dell’Arte Festival, che punta a promuovere una riflessione culturale sul valore di questa risorsa essenziale e sulla sua tutela. Un messaggio che si intreccia perfettamente con quello del Miami World Ocean Celebration Festival, manifestazione internazionale dedicata alla conservazione marina, all’educazione ambientale e all’arte, organizzata dalle associazioni ARTSail e Blue Scholars Initiative in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani istituita dalle Nazioni Unite.
Tra musica, arti visive e sensibilizzazione ambientale, Lecce si prepara così ad accogliere un evento che unisce creatività, innovazione e attenzione ai grandi temi del nostro tempo.