Scontro tra auto e furgone sulla Francavilla Fontana-Manduria: morta una donna, cinque feriti

FRANCAVILLA FONTANA - Tragico incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Manduria, dove uno scontro tra un'auto e un furgone ha provocato una vittima e cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

A perdere la vita è stata una donna polacca di 63 anni, bracciante agricola, che stava rientrando dal lavoro insieme ad altre persone a bordo di un furgone Fiat Ducato.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 con sei ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasferimento negli ospedali della zona.

Tra i cinque feriti, uno versa in condizioni particolarmente serie ed è stato affidato alle cure dei sanitari.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, nell'impatto sono rimasti coinvolti un furgone Fiat Ducato, sul quale viaggiavano i braccianti agricoli, e una Renault Megane condotta da un uomo.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Disagi alla circolazione

L'incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l'arteria che collega il Brindisino al Tarantino, con il traffico rimasto condizionato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità.