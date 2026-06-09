Lecce, Alex Sala verso l'addio: il club cerca rinforzi a centrocampo

Il centrocampista spagnolonon dovrebbe essere confermato dal Lecce in vista del prossimo campionato di Serie A. La società giallorossa è infatti al lavoro per programmare la nuova stagione e valutare le mosse da effettuare sul mercato per rafforzare la rosa.

Nel campionato appena concluso, Alex Sala ha collezionato 9 presenze con il Lecce, trovando però poco spazio nelle rotazioni della squadra. Il suo futuro sembra quindi destinato a essere lontano dal club salentino.

Nel corso della sua carriera, il centrocampista ha maturato esperienze in diverse realtà del calcio spagnolo. Ha vestito le maglie del Córdoba CF, del Girona FC e del CE Sabadell FC, oltre ad aver completato il proprio percorso di formazione nei settori giovanili del FC Barcelona, passando dalla formazione Under 19 alla squadra B. Nel suo curriculum figurano inoltre esperienze con il CE L'Hospitalet, l'Under 19 dell'Hospitalet, l'EF Gavà, il settore giovanile del Cornellà e il Barcelona Calcio Bas.

Per il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, si avvicina una fase importante della programmazione estiva. La società dovrà individuare sul mercato un centrocampista in grado di garantire qualità, equilibrio ed esperienza per affrontare al meglio la prossima stagione.

L'obiettivo principale del Lecce resterà quello di conquistare la permanenza in Serie A. Per riuscirci, il club salentino dovrà costruire una rosa competitiva e capace di affrontare le difficoltà di un campionato sempre più impegnativo, puntando su innesti mirati e sulla valorizzazione delle proprie risorse tecniche.