Taranto capitale europea dello swing: torna il Taranto Swing Festival 2026

ph_Marco Antimaggio

TARANTO - Taranto si prepara a diventare per cinque giorni la capitale internazionale dello swing. Dal 10 al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, manifestazione inserita tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia nell’ambito del programma legato a Regione Europea dello Sport 2026.

L'evento porterà in città centinaia di ballerini, musicisti e appassionati provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia, trasformando alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo ionico in una grande pista da ballo a cielo aperto.

Con la direzione artistica di Nicky Pezzolla, il festival proporrà concerti, spettacoli, workshop, competizioni, laboratori e numerosi eventi gratuiti aperti al pubblico, confermandosi tra gli appuntamenti swing più importanti d'Europa.

Musica, danza e turismo nel cuore della città

Il programma coinvolgerà alcuni dei luoghi simbolo di Taranto, come il Monumento al Marinaio, Piazzale Democrate e Piazza della Vittoria, che ospiteranno spettacoli, concerti e iniziative aperte a cittadini e visitatori.

Il festival prenderà il via mercoledì 10 giugno alle 19 con il tradizionale Flash Mob Swing al Monumento al Marinaio, appuntamento ormai diventato uno dei simboli della manifestazione.

Giovedì 11 giugno Piazzale Democrate sarà protagonista con l'Apulia Taste Experience, un aperitivo gratuito dedicato ai sapori del territorio, seguito dall'atteso "Swing on Boat", il tour dei Due Mari sulle motonavi di Kyma Mobilità accompagnato dalla musica dal vivo della band Mary Lee and the Caesar's Cowboys.

La serata proseguirà con un concerto acustico gratuito della stessa formazione, mentre al Mon Rêve Ecogreen Resort andrà in scena il live degli Spaghetti Brothers insieme alla cantante australiana Jessie Gordon, una delle voci più apprezzate della scena swing internazionale.

Piazza della Vittoria si trasforma in una sala da ballo

Venerdì 12 giugno il festival si sposterà nel cuore della città con due eventi gratuiti in Piazza della Vittoria.

Nel pomeriggio spazio a uno spettacolo di swing teatrale dedicato anche alle famiglie, mentre in serata saliranno sul palco i Jumpin' Up insieme agli ospiti internazionali Jackson Sloan e Jessie Gordon per una grande festa di musica e social dance aperta a tutti.

Parallelamente, al Mon Rêve Ecogreen Resort prenderanno il via workshop e laboratori guidati da insegnanti provenienti da tutto il mondo.

Apulia Swing Cup e ospiti internazionali

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le competizioni ufficiali dell'Apulia Swing Cup, organizzate in collaborazione con Uisp Puglia e Uisp Taranto, che vedranno sfidarsi ballerini provenienti da numerosi Paesi.

Sabato 13 giugno la Mon Rêve Music Arena ospiterà i concerti dei Jumpin' Up, del cantante britannico Jackson Sloan e della formazione berlinese The Big Five, tra le band più apprezzate del panorama swing contemporaneo. La serata sarà impreziosita dall'esibizione di burlesque dell'artista internazionale Ginevra Joyce.

Domenica 14 giugno il festival si concluderà con gli ultimi workshop, il tradizionale Swimsuit Contest ispirato all'eleganza degli anni Quaranta e Cinquanta e il gran finale affidato al DJ Set Rotation e al concerto degli Atollo 13.

Gli eventi proseguiranno per tutta l'estate

L'atmosfera del Taranto Swing Festival continuerà anche nei mesi estivi con due nuove edizioni dello Swing on Boat, in programma il 17 luglio e il 9 agosto, e con il suggestivo appuntamento "Swing on Island", previsto il 6 settembre sull'Isola di San Pietro.

Un evento unico nel panorama nazionale che unirà musica, danza, natura e valorizzazione del patrimonio paesaggistico del territorio tarantino.

Organizzato dall'associazione Be Swing con il patrocinio del Comune di Taranto e la collaborazione di Kyma Mobilità, il festival rappresenta ormai un importante strumento di promozione culturale e turistica della città, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e valorizzare il territorio attraverso musica, arte e socialità.