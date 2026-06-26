Social Film Production Con il Sud, selezionati 10 documentari per raccontare il Mezzogiorno oltre gli stereotipi

BARI - Sono state pubblicate le graduatorie della terza edizione del bando "Social Film Production Con il Sud", l'iniziativa promossa da Regione Puglia e Fondazione Con il Sud e realizzata insieme ad Apulia Film Commission per sostenere produzioni cinematografiche dedicate ai cambiamenti sociali del Mezzogiorno.

Il progetto finanzierà dieci documentari con un contributo complessivo di 500 mila euro, pari a 50 mila euro per ciascuna opera. I film affronteranno temi come beni comuni, territorio, legalità, diritti, cittadinanza attiva, nuove generazioni, comunità, spopolamento, pensiero femminile e superamento dei luoghi comuni.

L'iniziativa punta a favorire la collaborazione tra imprese cinematografiche e organizzazioni del Terzo settore per offrire una narrazione del Sud autentica e lontana dagli stereotipi. Al bando hanno partecipato oltre 140 società di produzione, di cui quasi il 70% provenienti dal Mezzogiorno, coinvolgendo più di 300 enti del Terzo settore.

Tra i progetti selezionati figurano "Sicilia Hotspot – Il fronte mediterraneo della crisi climatica", "Fuoricampo – Un condominio a cielo aperto", "Maschere per un Carnevale", "Anche i burattini nascono piccoli!", "Fino alla fine dello specchio", "Spirito dell'Utopia", "Minchia di Re – Fiaba per un cavallo e un bambino", "Il filo di Eva", "I Pacciamanti" e "La magia dell'anello".

L'assessora alla Cultura della Regione Puglia, Silvia Miglietta, ha sottolineato come il progetto rappresenti un investimento nel cinema quale strumento di coesione sociale e di valorizzazione dei territori, mentre la presidente di Apulia Film Commission, Anna Maria Tosto, ha evidenziato l'obiettivo di raccontare un Mezzogiorno dinamico e contemporaneo. Per il presidente della Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio, l'iniziativa rappresenta un'importante esperienza di collaborazione tra cinema e Terzo settore, capace di promuovere una narrazione autentica dei cambiamenti sociali del Sud.

Nato nel 2017, il progetto ha già prodotto 20 opere tra documentari e cortometraggi, premiati in festival nazionali e internazionali e distribuiti nelle sale, in televisione, nelle scuole e sulle piattaforme streaming Amazon Prime Video e RaiPlay.