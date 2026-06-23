Stand up comedy, memoria del pride, dialogo mediterraneo e nuove comunità creative: dal 24 al 27 giugno quattro appuntamenti nel Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce



Quattro appuntamenti tra comicità, memoria civile, scambi culturali e nuove forme di partecipazione animano il Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce (ingresso via Corte dei Mesagnesi 30). Da mercoledì 24 a sabato 27 giugno, lo spazio culturale ospita una serata di stand up comedy, un incontro dedicato alla storia del Pride e alla memoria della comunità LGBTQIA+, un evento di dialogo tra Lecce e Adana nel segno delle danze tradizionali e dell’amicizia e un appuntamento aperto alla condivisione di idee, progetti ed energie creative. Quattro appuntamenti tra comicità, memoria civile, scambi culturali e nuove forme di partecipazione animano il Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce (ingresso via Corte dei Mesagnesi 30). Da mercoledì 24 a sabato 27 giugno, lo spazio culturale ospita una serata di stand up comedy, un incontro dedicato alla storia del Pride e alla memoria della comunità LGBTQIA+, un evento di dialogo tra Lecce e Adana nel segno delle danze tradizionali e dell’amicizia e un appuntamento aperto alla condivisione di idee, progetti ed energie creative.





Si parte mercoledì 24 giugno alle 21:00 (ingresso con offerta libera) con Pickles, stand up comedy open mic realizzato in collaborazione con il collettivo Fatti Male. Sul palco si alterneranno otto comici, con sette minuti a disposizione ciascuno per conquistare il pubblico: Gina Caroli, Luigi Biancoli, Tonia Parente, Matteo Pelletti, Simone Bertoncini, Alessandro Schino, Sara Dirindella e Andrea Laudisa. Una serata veloce, imprevedibile e ad alta concentrazione di battute, pensata per dare spazio a voci diverse della comicità contemporanea.





Giovedì 25 giugno alle 19:00 (ingresso libero), in collaborazione con Salento Pride, il Cortile delle Officine Cantelmo accoglie il talk “La storia del Pride e la memoria storica”, con Luca Parente, presidente di Salento Pride. L’incontro ripercorrerà alcune tappe fondamentali della mobilitazione della comunità LGBTQIA+, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e comprendere le radici dell’attivismo contemporaneo, in dialogo con il tema “Eravamo già Futuro”. Dalla notte del 28 giugno 1969 allo Stonewall Inn di New York, quando la reazione collettiva all’ennesimo sopruso della polizia diede avvio a giornate di protesta e mobilitazione, fino alla nascita del Gay Liberation Front e alla prima parata commemorativa del 28 giugno 1970, l’incontro attraverserà la storia del Pride come spazio di rivendicazione, celebrazione e libertà. Un approfondimento sarà dedicato anche allo sviluppo del movimento in Italia, alle manifestazioni di orgoglio nelle piazze a partire dal 1994 e al percorso del Salento Pride, che celebra quest’anno il suo decimo anniversario. Al centro del confronto anche le radici intersezionali del movimento, fondate su antifascismo, antirazzismo e antisessismo, e la rivendicazione di una libera espressione dei corpi e delle identità. L’ingresso è libero.





Venerdì 26 giugno alle 21:00 (ingresso libero) spazio a “Mediterranei a confronto: Lecce incontra Adana tra danze tradizionali e amicizia”, appuntamento dedicato all’incontro tra culture e giovani comunità del Mediterraneo. Tredici ragazze e ragazzi di Adana, città del sud-est della Turchia, arrivano a Lecce per sette giorni nell’ambito di uno scambio culturale. I giovani partecipanti, provenienti dall’organizzazione Adana Provincial Directorate of Youth and Sports, condividono la passione per le danze tradizionali e porteranno nel Cortile delle Officine Cantelmo un momento di festa, relazione e scoperta reciproca. L’evento è promosso da Cinegiovani APS, associazione di promozione sociale del Sud Italia che promuove scambi culturali e percorsi di dialogo tra giovani e culture diverse attraverso il cinema, l’arte, la danza e la musica.





Sabato 27 giugno alle 19:00 (ingresso gratuito con registrazione su Eventbrite) torna Manifesto Manifesto, appuntamento nato dal desiderio di creare comunità: un luogo aperto in cui conoscersi, condividere progetti, far circolare energie e immaginare nuove connessioni. Un incontro orizzontale, verticale e trasversale, rivolto a chi crea, organizza, ricerca, sperimenta, ma anche a chi ha semplicemente voglia di esserci, ascoltare e sentirsi parte di qualcosa. Durante la serata è previsto anche un open mic, pensato per dare spazio a chi desidera raccontarsi e mettere insieme idee, esperienze, visioni e percorsi.





Info