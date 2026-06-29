Taranto, motoscafo finisce sugli scogli della diga foranea: salvata una famiglia

TARANTO - Paura nella notte a, dove laè intervenuta per soccorrere tre persone rimaste coinvolte in un incidente in mare.

Un’imbarcazione da diporto è finita sugli scogli della diga foranea, la struttura che protegge le banchine commerciali del porto. Il motoscafo è rimasto completamente incagliato sulla scogliera.

A bordo si trovavano padre, madre e figlia, tutti soccorsi in evidente stato di shock dai militari della Guardia Costiera. Dopo il recupero, i tre sono stati affidati alle cure del personale del 118.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il mezzo a finire contro la scogliera. Le verifiche dovranno stabilire anche chi fosse alla guida del motoscafo e se il conducente fosse eventualmente sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

La Guardia Costiera sta raccogliendo tutti gli elementi utili per definire le responsabilità dell’accaduto.