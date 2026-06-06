Leuca, Women for Progress 2026: vince la kenyota Faith Kalau con il progetto “Dignità oltre le sbarre”

LEUCA – È la 27enne kenyota Faith Kalau la vincitrice dell’undicesima edizione di, il format internazionale promosso dall’associazione culturale “In Progress” di Taranto. La proclamazione è avvenuta a Leuca nella serata conclusiva della manifestazione, che ha riunito in Puglia partecipanti da diversi Paesi impegnati su diritti umani, salute, ambiente e inclusione sociale.

A valere il titolo è stato il progetto “Dignità oltre le sbarre”, dedicato alle condizioni delle donne detenute in Kenya e alla necessità di garantire loro accesso gratuito, continuo e adeguato ai prodotti per l’igiene mestruale. Un tema che la promotrice ha inserito in una più ampia riflessione sulla dignità femminile come diritto universale.

«La dignità non può essere considerata un privilegio, ma deve essere riconosciuta come un diritto umano essenziale per ogni donna, indipendentemente dalla sua condizione» ha spiegato Kalau nel presentare l’iniziativa, che prevede anche lo sviluppo di soluzioni sostenibili per la produzione di assorbenti a partire da fibre vegetali.

Il progetto punta a introdurre sistemi strutturati di approvvigionamento nelle strutture detentive e a promuovere interventi istituzionali per garantire condizioni di vita più dignitose alle detenute. «Vincere Women for Progress significa trasformare un’idea in realtà» ha aggiunto la vincitrice, sottolineando l’obiettivo di rendere operativo il programma.

L’edizione 2026 ha confermato la vocazione internazionale dell’evento, che ha visto la partecipazione di donne impegnate in progetti legati agli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel corso della serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti: tra questi Nicole Bertolini (Miss Progress Salute), Ana Paola Quintero Vega (Ambiente), Candice Françoise (Integrazione Culturale), Ilsa van der Heijden (Eleganza) e Bryanna Galdamez per il miglior costume nazionale.

Soddisfazione da parte dell’organizzazione. «Anche quest’anno abbiamo portato all’attenzione progetti di grande valore sociale» ha dichiarato Giusy Nobile, presidente dell’associazione “In Progress”. «L’obiettivo è trasformare queste idee in interventi concreti a beneficio delle comunità».

Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione si conferma un appuntamento dedicato al dialogo interculturale e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella costruzione di modelli sociali più inclusivi e sostenibili, con il sostegno di istituzioni italiane ed europee e la collaborazione dell’Università di Bari.