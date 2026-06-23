Teatro Petruzzelli, in concerto Hayato Sumino: la stella mondiale del pianoforte arriva a Bari

La Fondazione Teatro Petruzzelli presenta il concerto di Hayato Sumino, pianista giapponese tra gli artisti più innovativi e seguiti della scena internazionale, in programma giovedì 25 giugno alle ore 21 al Teatro Petruzzelli di Bari nell’ambito della rassegna Extra 2026.

Il programma della serata propone un viaggio tra il repertorio classico e la creatività contemporanea, con musiche di Fryderyk Chopin, Camille Saint-Saëns, Thomas Adès, Igor Stravinskij e brani originali dello stesso Sumino.

In scaletta figurano, tra gli altri, lo Scherzo n. 1 in si minore op. 20 e la Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35 di Chopin, l’Étude n. 1 op. 25 “Arpa eolica”, la Danse Macabre op. 40 di Saint-Saëns, composizioni di Sumino come Lydian Harp, White Keys, Imaginary Polonaise e diverse improvvisazioni ispirate alle opere di Chopin. La serata si concluderà con la Suite dal balletto L’Oiseau de feu di Stravinskij, nell’arrangiamento e trascrizione per pianoforte di Guido Agosti.

Originario di Tokyo, Hayato Sumino ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 3 anni. La sua carriera professionale è decollata nel 2018 con la vittoria del Grand Prix al Concorso pianistico PTNA, mentre nel 2021 ha raggiunto la ribalta internazionale come semifinalista al 18° Concorso Chopin di Varsavia, conquistando pubblico e critica con uno stile personale e originale.

Nel corso della sua carriera si è esibito con importanti orchestre internazionali, tra cui la Sinfonica di Amburgo, la NHK Symphony, la Yomiuri Nippon Symphony, la Tokyo Philharmonic, la Japan Philharmonic e la Sinfonica della Radio Nazionale Polacca, diretta da Marin Alsop.

Nel 2024 ha realizzato un lungo tour in Giappone con 24 recital tutti sold out e ha debuttato in prestigiosi festival internazionali come il Rheingau Festival in Germania, il Menuhin Festival di Gstaad in Svizzera e il Ravinia Festival negli Stati Uniti, dove si è esibito anche con la Chicago Symphony Orchestra.

Tra gli appuntamenti più recenti figurano la collaborazione con la Sinfonica della Radio di Vienna diretta da Marin Alsop, una tournée di 11 concerti in Giappone e l’esecuzione della Turangalîla-Symphonie di Olivier Messiaen con la New Japan Philharmonic diretta da Joe Hisaishi.

Prima di diventare artista esclusivo Sony Classical, Sumino ha pubblicato nel 2019 l’album d’esordio Passion per Warner Music, seguito nel 2020 da HAYATOSM. Nel 2024 è uscito Human Universe, mentre il suo ultimo lavoro discografico del 2026 è Chopin Orbit.

Oltre alla formazione musicale, Sumino ha conseguito un Master in Ingegneria alla Graduate School of Information Science and Technology dell’Università di Tokyo. Nel 2020 ha ricevuto il President’s Award dell’ateneo per gli eccezionali risultati in ambito musicale e accademico. È inoltre inserito nella lista Forbes Japan Under 30, artista Steinway dal 2021 e testimonial degli strumenti elettronici CASIO.

Molto seguito anche online, attraverso il canale YouTube “Cateen”, Sumino conta oltre 1,3 milioni di iscritti e circa 170 milioni di visualizzazioni. La sua cifra artistica unisce tecnica pianistica classica, improvvisazione e capacità di arrangiamento, proponendo una nuova interpretazione della musica per pianoforte.

I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Petruzzelli e online.

Orari botteghino:

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19; sabato dalle 10 alle 14.

Domenica chiuso.

Informazioni:

Telefono: 080.9752810

Email: botteghino@fondazionepetruzzelli.it