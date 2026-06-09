Teatro Petruzzelli, Montanari protagonista con Bach: due concerti per “Sonate & Partite”

BARI - Doppio appuntamento alla rassegna estivaal, giovedì 11 giugno 2026, con due concerti dedicati alle Sonate e Partite per violino solo di Johann Sebastian Bach.

Protagonista sarà il violinista e direttore Stefano Montanari, attuale direttore stabile dell’Orchestra della Fondazione Petruzzelli, impegnato in un programma interamente bachiano suddiviso in due esecuzioni nella stessa giornata.

Due concerti, un unico percorso bachiano

Il primo concerto, alle 18.30, propone le prime tre Sonate e Partite, con pagine come la Sonata n. 1 in sol minore BWV 1001, la Partita n. 1 in si minore BWV 1002 e la Sonata n. 2 in la minore BWV 1003, attraversando momenti di intensa scrittura contrappuntistica e grandi sezioni di virtuosismo.

Il secondo concerto, alle 21.00, è dedicato alle opere successive del ciclo, tra cui la celebre Partita n. 2 in re minore BWV 1004 con la monumentale Ciaccona, la Sonata n. 3 in do maggiore BWV 1005 e la Partita n. 3 in mi maggiore BWV 1006, che chiude il percorso con un carattere più luminoso e danzante.

Bach e l’universo del violino solo

Le Sonate e Partite di Bach, composte intorno al 1720 durante il periodo di Köthen, rappresentano uno dei vertici assoluti della letteratura violinistica. In queste pagine il compositore tedesco trasforma il violino in uno strumento capace di evocare più linee melodiche simultanee, costruendo un vero e proprio universo polifonico.

Tra i momenti più significativi spicca la Ciaccona della Partita n. 2, considerata una delle pagine più intense e complesse della musica occidentale, spesso letta anche come riflessione sul dolore e sulla memoria.

Il profilo dell’interprete

Montanari, violinista di riferimento nel repertorio barocco, è attivo come solista e direttore in importanti teatri internazionali. Dal 2023 guida stabilmente l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, consolidando un percorso artistico che unisce prassi esecutiva storicamente informata e attività direttoriale.

I concerti rientrano nella programmazione estiva del Petruzzelli e sono accessibili con un unico biglietto per entrambe le esecuzioni.