Puglia, al via il meeting ICAO: i vertici dell’aviazione civile mondiale discutono del futuro del trasporto aereo

BARI - È iniziato oggi in Puglia il, uno dei principali appuntamenti istituzionali dell’aviazione civile dell’area Europa e Nord Atlantico, che riunisce i Direttori Generali dell’Aviazione Civile di circa 60 Paesi.

Per la prima volta il meeting si svolge in Italia e in Puglia, ospitato dall’ENAC, segnando un riconoscimento del ruolo crescente della regione nei processi di sviluppo del trasporto aereo internazionale.

Un vertice globale sull’aviazione civile

L’incontro coinvolge i vertici delle principali autorità aeronautiche internazionali e rappresenta un momento di confronto strategico sulle politiche del settore.

Tra i temi centrali dei lavori figurano sostenibilità ambientale e carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), innovazione tecnologica e mobilità aerea avanzata, sviluppo delle competenze professionali nel settore, parità di genere nell’aviazione civile, gestione delle crisi e cooperazione internazionale.

Il ruolo della Puglia

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato come l’evento rappresenti un riconoscimento del sistema aeroportuale regionale e dei risultati ottenuti in termini di crescita, innovazione e sostenibilità.

La rete aeroportuale pugliese viene indicata come un modello in evoluzione, capace di distinguersi per incremento del traffico passeggeri e per investimenti infrastrutturali orientati all’efficienza e alla modernizzazione.

Un appuntamento strategico

Il meeting è considerato un’occasione di alto livello per rafforzare la cooperazione internazionale e definire le linee guida del trasporto aereo dei prossimi anni. Secondo gli organizzatori, il confronto avviato in questi giorni contribuirà a consolidare il ruolo della Puglia come hub emergente nel panorama aeronautico internazionale.