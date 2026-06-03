TEDxLeverano celebra la quinta edizione: al centro del dibattito le voci dei margini

LEVERANO – Torna domenica 7 giugno il TEDxLeverano, appuntamento dedicato alla diffusione di idee, innovazione e confronto culturale che, giunto alla sua quinta edizione, conferma il proprio ruolo nel panorama degli eventi del Salento. Ospitato presso il Teatro Comunale di Leverano, l’evento si svilupperà attorno al tema, un invito a riflettere su persone, storie e prospettive spesso trascurate ma capaci di offrire nuove chiavi di lettura della realtà contemporanea.

Organizzato su licenza TED e realizzato grazie al contributo di una rete di volontari, TEDxLeverano rappresenta uno spazio di incontro tra mondi differenti – dalla cultura all’impresa, dall’arte alla scienza – con l’obiettivo di stimolare riflessioni e generare connessioni tra idee e comunità.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano Annatina Fanigliulo, Saverio Tommasi, Alessandro Ciacci, Giorgia Soleri, Silvia Rossi e Nogaye Ndiaye. Sul palco saliranno inoltre Maddalena Fabi, Massimo Donno, Gianluca Palma e Domenico Diacono, contribuendo a costruire un racconto corale fatto di esperienze e visioni differenti.

Nato nel cuore del Salento, TEDxLeverano è cresciuto negli anni fino a diventare un progetto capace di coinvolgere giovani, istituzioni, professionisti e realtà associative del territorio, promuovendo una partecipazione attiva alla vita culturale della comunità.

I biglietti per assistere all’evento sono disponibili sul sito ufficiale TEDxLeverano, dove è possibile consultare anche il programma completo e gli aggiornamenti sull’iniziativa.

L’evento si propone ancora una volta come un’occasione di confronto e ispirazione, mettendo al centro idee e testimonianze capaci di stimolare nuove prospettive sul presente e sul futuro.