Confesercenti Bari, Raffaella Altamura confermata presidente: “Il commercio di vicinato è un’infrastruttura sociale”

BARI – Raffaella Altamura è stata confermata alla guida di Confesercenti Bari. L’avvocata molfettese, 52 anni, proseguirà il proprio impegno alla presidenza dell’associazione dopo aver già ricoperto due mandati negli ultimi nove anni.

Nel corso della sua esperienza alla guida di Confesercenti Bari, Altamura ha promosso iniziative e processi istituzionali finalizzati allo sviluppo economico, commerciale e urbano del territorio, ponendo particolare attenzione al futuro del commercio di prossimità, dei centri storici e delle botteghe tradizionali, considerati un patrimonio da tutelare e valorizzare.

Tra gli obiettivi del nuovo mandato figurano il rafforzamento della cultura dell’associazionismo, il sostegno ai Distretti Urbani del Commercio come strumenti di rigenerazione urbana e attrazione turistica, la promozione di progetti regionali dedicati all’occupazione e alla formazione professionale, come “Punti Cardinali for Work”, oltre al supporto alle imprese attraverso innovazione e aggiornamento delle competenze.

Particolare rilievo avrà anche la campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità.

«La proposta nasce dalla consapevolezza che il commercio di vicinato non rappresenta soltanto un settore economico, ma una vera e propria infrastruttura sociale delle città, capace di generare sicurezza, servizi, relazioni, occupazione e qualità della vita», ha dichiarato Altamura.

La riconferma della presidente si inserisce in una fase di particolare attenzione verso il ruolo delle attività commerciali locali, considerate un elemento strategico per la vitalità economica e sociale dei centri urbani.