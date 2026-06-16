The Great Pizza Tour 2026 Lecce: premiate le 16 migliori pizzerie



La seconda tappa del Tour si è svolta presso Pizzeria Noël, con oltre 100 ospiti tra stampa, content creator e pizzerie





SAN DONATO DI LECCE (LE) - Dopo la tappa inaugurale di Caserta, The Great Pizza Tour 2026 è arrivato nel Salento per celebrare alcune delle migliori pizzerie di Lecce e provincia selezionate dalla redazione di The Great Pizza, dopo averle provate.





La seconda tappa del Tour si è svolta lunedì 15 giugno presso Pizzeria Noël, San Donato di Lecce. Un appuntamento pensato non come competizione, ma come occasione di racconto, degustazione e valorizzazione di un territorio che esprime oggi una scena gastronomica dinamica e sempre più riconoscibile.





Promosso da The Great Pizza, progetto editoriale e culturale dedicato alla pizza italiana, ideato da Antonio Fucito e supportato da NetAddiction e Dissapore, The Great Pizza Tour rappresenta l’evoluzione naturale del progetto DiPizza. Il format nasce per attraversare l’Italia della pizza, tappa dopo tappa, individuando e raccontando realtà diverse per stile, identità e percorso, ma accomunate da qualità, autenticità e coerenza dell’offerta.





Come funziona The Great Pizza Tour





Nei mesi precedenti la selezione, la redazione di The Great Pizza ha testato numerose pizzerie a Lecce e provincia, scegliendo in autonomia le realtà che meglio rappresentano il territorio nel 2026.

Il criterio di scelta è legato innanzitutto alla qualità della pizza nel piatto, poi a caratteristiche come un’identità ben precisa, una certa personalità nella realizzazione di impasti e abbinamenti, un menu interessante da provare e la coerenza dell’offerta in relazione alla tipologia di pizzeria.

Proprio per questa diversità di scelta, non c’è nessuna competizione o classifica, ma una selezione paritetica dalla quale partire per mangiare una pizza di livello.





Le pizzerie premiate a Lecce da The Great Pizza Tour 2026





Durante la tappa leccese sono state premiate 16 pizzerie selezionate da The Great Pizza: 400 Gradi, Don Ciro, Fermento Pizzeria, Frumentum Pizza, Gigi Vera Pizza, Gusti Giusti, Il Laboratorio dell’Alchimista, L’Artigiano della Pizza - Matteo Toma, La Città di Pulcinella, La Gigante, La Rustika, Lievita 72, Loop Pizza Croccante, Pizzeria Noël, Tipozerø e Uemè.

A ciascun locale è stato consegnato un premio realizzato in metallo dal partner Onirico, insieme a due vetrofanie e a un attestato di merito.





Le pizze realizzate durante l’evento di premiazione





All’interno dell’evento di premiazione, alcune delle pizzerie coinvolte hanno realizzato una serie di pizze utilizzando i propri ingredienti per replicare, in trasferta, una proposta disponibile in menu e rappresentarsi quindi al meglio.

Nessuna competizione, ma una pura esibizione in una serata di festa e celebrazione, arricchita da una degustazione per i presenti tra produttori, stampa, content creator e operatori del settore.

Tra le pizze realizzate durante la serata, le proposte hanno raccontato stili e sensibilità differenti: dalla Puntarelle di 400 Gradi alla pizza di Frumentum con crema di zucchine, stracciatella pugliese, mandorla tostata e menta fresca; dalla Capocollo Innamorato di Gusti Giusti alla pala semi integrale de L’Artigiano della Pizza Matteo Toma, con pomodoro schiattarisciatu, cacioricotta, olive nere celline e acciughe.

Spazio anche al Baba Crunch de La Gigante, al Maritozzo Braciola di Lievita 72, alla proposta rossa di Loop Pizza Croccante con pomodorini scatarisciati, olive leccine e crema di nduja, alla Focaccia Barese con Stracciatella di Pizzeria Noël e alla Carciofi e Zafferano di Uemè, con impasto multicereali.





Una serata dedicata alla pizza salentina





La tappa di Lecce ha confermato la vocazione di The Great Pizza Tour come osservatorio itinerante sullo stato della pizza in Italia. Più che un semplice calendario di eventi, il progetto si propone come un racconto dal vivo dei territori, dei professionisti e dei modelli di ristorazione che stanno contribuendo all’evoluzione del settore.

Nel Salento, il Tour ha messo in evidenza una scena ricca di personalità, capace di dialogare con la tradizione locale senza rinunciare alla ricerca tecnica, alla sperimentazione sugli impasti e alla valorizzazione degli ingredienti del territorio.

Dopo Caserta e Lecce, The Great Pizza Tour 2026 proseguirà il proprio percorso con nuove tappe in Italia, fino al gran finale di fine anno a Napoli, cuore simbolico del progetto, con la cerimonia dei The Great Pizza Awards e il lancio di The Great Pizza Guide Italy 2027, dedicato alle migliori pizzerie in Italia tra quelle provate.