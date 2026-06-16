Congedo: 'Solidarietà al consigliere comunale e coordinatore cittadino di FdI di Monteroni, Diego Mancarella'

"Esprimo la mia più ferma condanna per il grave atto perpetrato ai danni del consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Monteroni, Diego Mancarella, vittima di spari contro il contatore dell'acqua della sua abitazione. Di fronte a simili episodi è necessario mantenere alta l'attenzione e riaffermare con forza il rispetto delle istituzioni, del confronto democratico e della legalità. A Diego Mancarella rivolgo la piena solidarietà e la vicinanza umana e politica di Fratelli d'Italia, nella certezza che continuerà a svolgere il proprio ruolo al servizio della sua comunità con determinazione, passione e competenza. Sono convinto che il lavoro della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, che ringrazio per il costante impegno a tutela della sicurezza dei cittadini, porterà rapidamente all'individuazione degli autori di questo vile gesto e all'accertamento di tutte le responsabilità".