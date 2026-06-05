Trani, allo Sporting Club lo spettacolo “Imitamorfosi” di Lauretta

TRANI – Sabato 27 giugno 2026, alle ore 21, lo Sporting Club di Trani ospiterà “Imitamorfosi”, la nuova creazione scenica di Lauretta, uno spettacolo che si propone come un viaggio tra identità, trasformazione e ricerca del sé attraverso linguaggi performativi che uniscono corpo, voce e movimento.

L’opera nasce come un’indagine sulla fluidità dell’essere e sulla capacità dell’individuo di attraversare stati emotivi e identitari differenti, in una narrazione che alterna momenti poetici, ironici e intensamente emotivi. Al centro della performance vi è il concetto di metamorfosi inteso non come semplice cambiamento, ma come processo continuo e organico di evoluzione personale.

Lauretta costruisce la scena utilizzando il corpo come strumento espressivo e la voce come mezzo narrativo, dando forma a identità in trasformazione che si generano, si modificano e talvolta si dissolvono, in un percorso che interroga il pubblico sulla natura mutevole della personalità umana.

Lo spettacolo punta a superare la dimensione dell’imitazione per approdare a una riflessione più profonda sull’esperienza individuale, cercando un equilibrio tra introspezione, ironia e intensità emotiva. La fusione di questi registri rappresenta la principale sfida artistica dell’opera, che ambisce a offrire una lettura stratificata del tema della trasformazione.

“Imitamorfosi” si presenta così come un’esperienza immersiva, pensata non solo per essere osservata ma anche interpretata e decifrata, invitando il pubblico a riflettere sul proprio percorso di cambiamento e sulla natura dinamica dell’identità.

L’appuntamento è fissato per sabato 27 giugno 2026 alle ore 21 allo Sporting Club di Trani.