Brindisi, domenica 7 giugno 'Paradiso in festa' nei pressi della Parrocchia San Nicola



Questa è la nuova formula di intrattenimento del Maestro Carmine Iaia e Uniti per lo Sport dedicato alle periferie, con il Memorial pugilistico "Uccio Verga" al centro della prima edizione di un evento all'insegna di intrattenimento, sport, musica e food





BRINDISI - Domenica 7 giugno 2026 il quartiere Paradiso di Brindisi si trasformerà in un grande spazio di aggregazione, sport e intrattenimento grazie alla prima edizione di "Paradiso in festa", iniziativa ideata e organizzata dal maestro Carmine Iaia in collaborazione con l’A.S.C.R. "Uniti per lo Sport".





L’appuntamento è fissato nei pressi della chiesa parrocchiale di San Nicola, cuore del quartiere, dove alle ore 19 si terrà il taglio del nastro che darà ufficialmente il via a una giornata pensata per coinvolgere famiglie, giovani, bambini e appassionati di sport in un clima di condivisione e partecipazione.





L’evento nasce con un obiettivo preciso: valorizzare i quartieri periferici della città, portando occasioni di svago, socialità e crescita direttamente nei luoghi in cui vivono i cittadini. Una scelta che punta a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a creare nuove opportunità di incontro senza dover necessariamente raggiungere il centro cittadino.





Ricco il programma della manifestazione, che unirà sport, animazione, musica e gastronomia in una formula capace di coinvolgere tutte le fasce d’età.





Tra i momenti più attesi ci sarà il Memorial "Uccio Verga", dedicato alla memoria dell’ex pugile brindisino, inserito all’interno di una manifestazione regionale di pugilato organizzata dalla Boxe Iaia Brindisi guidata dal maestro Carmine Iaia, in collaborazione con il Team Cupri del maestro Salvatore Cupri e con la "Beboxe" di Copertino del maestro Francesco Stifani. Sul ring si alterneranno otto combattimenti che vedranno protagonisti atleti provenienti da diverse realtà del territorio.





Spazio anche alla pallavolo con un triangolare che metterà di fronte la Koru Volley Brindisi, l’Imperial Volley di Francavilla Fontana e l’Asd Bram Sport Brindisi, offrendo al pubblico un pomeriggio all’insegna dello sport e dei valori della sana competizione.





Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli grazie all’animazione curata da Que LocuRa, mentre giostre e gonfiabili messi a disposizione dai fratelli Montenero contribuiranno a rendere la festa un punto di riferimento per le famiglie. Ad accompagnare l’intera serata sarà il dj set di Tiziano Depa, mentre l’area food offrirà diverse proposte gastronomiche per tutti i gusti.





La sicurezza dell’evento sarà garantita da Top Service Agency, coordinata da Marino Andriani.





«Paradiso in festa nasce dalla volontà di portare eventi di qualità anche nei quartieri che troppo spesso restano ai margini dei grandi appuntamenti cittadini. Crediamo che la cultura dello sport, il divertimento e la socialità debbano essere accessibili a tutti e vivere nei luoghi quotidiani delle persone. L’obiettivo è creare occasioni di incontro tra associazioni, famiglie e cittadini, valorizzando le energie positive del territorio e offrendo momenti di svago, partecipazione e scoperta per grandi e bambini. Questa prima edizione rappresenta l’inizio di un percorso che auspichiamo possa crescere negli anni e diventare un appuntamento atteso da tutta la comunità brindisina» dichiara il maestro Carmine Iaia.





Con la sua prima edizione, "Paradiso in festa" si propone dunque come una manifestazione capace di unire sport, memoria, inclusione e divertimento, trasformando per un giorno il quartiere Paradiso in un grande luogo di incontro aperto a tutta la città.