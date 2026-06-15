Trani, Nugnes e Zimmermann raccontano l’estate: moda e arte nel nuovo pop-up immersivo

TRANI - Nugnes presenta a Trani un nuovo progetto esperienziale realizzato in collaborazione con la maison australiana, dando vita a un pop-up immersivo dedicato all’estetica estiva e all’immaginario mediterraneo.

L’iniziativa, ospitata negli spazi della boutique Nugnes e visitabile fino al 1° agosto 2026, propone un allestimento che unisce moda, interior design e narrazione visiva. Il concept si sviluppa come un vero e proprio racconto ambientale, in cui il linguaggio elegante e romantico del brand australiano si intreccia con l’identità mediterranea dello spazio pugliese.

L’allestimento si caratterizza per l’uso di materiali naturali, tessuti leggeri, lini drappeggiati e tonalità calde, costruendo un’atmosfera ispirata al resort living e alla dimensione della fuga estiva. Il risultato è un ambiente immersivo, pensato per valorizzare la collezione Spring Summer 2026 attraverso un percorso fluido e sensoriale.

A completare il progetto, le opere delle artiste aborigene australiane Mary Rowlands e Beverly Rogers, che introducono una componente artistica e culturale legata alle origini della maison Zimmermann, rafforzando il dialogo tra moda e arte contemporanea.

Il pop-up si articola in diversi spazi della boutique: una vetrina dedicata, una stanza donna e la terrazza Nugnes, trasformate in ambienti narrativi coerenti con l’estetica del brand.

L’apertura del progetto è stata celebrata il 5 giugno con un evento riservato alla community, mentre un secondo appuntamento è previsto per il 19 giugno con la collaborazione di Hagakure.

Con questa iniziativa, Nugnes conferma una visione del retail sempre più esperienziale e curatoriale, in cui lo spazio commerciale diventa luogo di racconto e interpretazione del contemporaneo.