Vista Ostuni celebra l'estate 2026 tra benessere, arte e sapori di Puglia



Un calendario di esperienze con rituali immersivi tra gli ulivi, musica dal vivo sul rooftop al tramonto, arte contemporanea e nuovi percorsi gastronomici dedicati al territorio





OSTUNI (BR) - Affacciato sulla distesa senza tempo della Piana degli Ulivi Monumentali e custodito tra le architetture candide della Città Bianca, Vista Ostuni interpreta una nuova idea di ospitalità italiana. Membro di The Leading Hotels of the World e nato dalla riqualificazione dell'edificio storico, la ex Manifattura Tabacchi, l'hotel inaugura la stagione estiva 2026 con un calendario di appuntamenti che intreccia benessere, arte, musica e cultura gastronomica, trasformando l’estate pugliese in un’esperienza immersiva e profondamente contemporanea.





Benessere e Connessione con la natura





La novità 2026 è Vista Rigenera, un rituale quotidiano di sound healing unico in Puglia offerto in esclusiva agli ospiti che ogni sera al tramonto, da giugno a settembre, sono invitati sotto gli ulivi di Vista Ostuni a vivere un'esperienza di profonda rigenerazione. Non si prenota. Non si richiede. È semplicemente inclusa nel soggiorno. Sviluppato in collaborazione con Greta Grace, fondatrice di Studio ALVA di Ostuni e ambasciatrice europea di Sound Healing International, il rituale guida i partecipanti in un bagno sonoro basato sulle frequenze a bassa vibrazione di crystal bowls, gong planetari e campane armoniche, favorendo rilassamento profondo, riduzione dello stress e riequilibrio mentale e fisico. In questo dialogo armonico con la natura, anche gli ulivi diventano parte integrante dell’esperienza, come dimostrano gli studi di bioacustica in cui si esplora come le piante rispondono alle vibrazioni sonore.

Vista Rigenera è il cuore dell'identità wellness di Vista Ostuni: il momento in cui l'hotel diventa un'esperienza che trasforma.

E quale contesto migliore del magnifico giardino che circonda l'hotel e ne è parte integrante? Firmato dal paesaggista belga Erik Dhont, il giardino accoglie oltre 170 specie botaniche autoctone, creando un percorso sensoriale scandito, tra gli altri, da olivi, carrubi secolari, agavi, aloe, mirti e gelsi antichi. Entrato a fare parte di Grandi Giardini Italiani – il network che raduna 150 giardini di eccellenza - offre oasi di quiete integrandosi perfettamente con la macchia mediterranea circostante.

A completare il percorso di rigenerazione, l’iconica piscina esterna con pavimento a dama bicolore immersa nel verde, che evoca un immediato senso di pace e tranquillità, e la Spa con piscina interna, sauna e idromassaggio e cabine dedicate ai trattamenti Biologique Recherche su misura viso e corpo.





L'estate del Rooftop Bar e la Food Experience





La convivialità e l'intrattenimento di Vista Ostuni vivono sul Rooftop Bar, una terrazza che sembra sospesa tra la bellezza della Città Bianca e la distesa di ulivi fino al mare. L'intera estate di Vista Ostuni vedrà protagonisti serate con musica dal vivo ed eventi speciali in un contesto che incanta ovunque si giri lo sguardo. Dalla notte dedicata agli Anni ’80 al Pool Party ispirato all’energia dell’estate mediterranea, fino alle serate Dolce Vita e al suggestivo evento Total White sotto le stelle e Candle Night in chiusura della stagione.

La proposta enogastronomica è un omaggio alle materie prime pugliesi, interpretate in chiave contemporanea sia nella mixology sia in cucina, in un racconto coerente che attraversa tutte le esperienze di Vista Ostuni.

Tra i signature cocktail di Vista Ostuni spiccano il Friggitello Tonic con l’iconico peperone friggitello, il Vista Ostuni Negroni - una rivisitazione del classico arricchito con vino Primitivo locale - e la novità dell’estate l’Olive Silk. Per le serate a tema in calendario, la proposta si arricchirà inoltre di cocktail dedicati, creati per interpretarne lo spirito e l’atmosfera.

Lo stesso approccio trova continuità al Bianca Bistrot, che rinnova il menu con l’introduzione del Percorso Degustazione Pugliese: un viaggio nel territorio attraverso ingredienti simbolo e ricette della tradizione reinterpretate con sensibilità contemporanea da mani esperte dell’arte culinaria. La filosofia dello Chef, pugliese di origine, nasce da un forte legame con il territorio e dalla volontà di valorizzarne identità e stagionalità. La cucina dedica inoltre grande attenzione al mondo vegetale, interpretato come elemento centrale del racconto gastronomico, attraverso lavorazioni che ne esaltano gusto e naturalezza. La selezione delle materie prime privilegia piccoli produttori locali e presìdi Slow Food, come il Carciofo Brindisino e la Melanzana violetta di Ostuni.

“Credo in una cucina che racconta la Puglia attraverso i suoi ingredienti, la sua stagionalità e la sua terra. Al Vista Ostuni ogni piatto nasce dal territorio e dialoga con il paesaggio che ci circonda. Stiamo inoltre avviando il progetto di un orto in struttura, che ci emoziona e che ci permetterà di essere ancora più vicini alla nostra idea di cucina locale” ha dichiarato Giuseppe Aresta, Executive Chef Vista Ostuni.





Arte e Dialogo con il territorio





Oltre a partecipare all’Ostuni Design Weekend con un’installazione site-specific - visitabile fino al 14 giugno dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30 - Vista Ostuni ospiterà la mostra di arte contemporanea A-MARE dell’artista Diango Hernández, a cura di Wizard Gallery, a partire dal 26 giugno. La mostra nasce come un dialogo tra memoria, paesaggio e Mediterraneo, creando una connessione sensibile tra la ricerca poetica dell’artista e l’identità di Vista Ostuni.

Per Vista Ostuni, il coinvolgimento nel mondo dell’arte rappresenta un impegno concreto nel creare connessioni autentiche tra territorio, cultura e persone. Sostenere e promuovere il dialogo artistico significa non solo fare una scelta culturale, ma anche contribuire a valorizzare la creatività come motore di ispirazione, crescita e condivisione.

Perché la Puglia più autentica si vive anche oltre l’estate, Vista Ostuni resterà aperto fino al 6 gennaio, invitando a scoprire la magia della Città Bianca e del territorio anche oltre il periodo estivo, in una stagione che non finisce mai.





Agenda eventi





- Dal 1° giugno al 30 settembre: Serate con DJ set dal martedì alla domenica, dalle 18:00 alle 21:30.

- 13 giugno: Serata Anni '80

- Dal 26 giugno: Mostra di arte contemporanea A-MARE dell’artista Diango Hernández, a cura di Wizard Gallery

- 5 luglio: Pool Party

- 22 luglio: La Dolce Vita

- 7 agosto: White Night

- 11 settembre: Candle Night







