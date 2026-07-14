Cresce il successo del 'Vista Festival 2026': martedì 14 luglio il Kawabonga accende la festa



Continua a crescere il consenso attorno al VISTA Music & Art Festival 2026, la manifestazione che fino al 19 luglio anima la Baia delle Dune con un programma capace di coniugare musica, arte, spettacolo e valorizzazione del territorio. L'edizione in corso sta facendo registrare una significativa partecipazione di pubblico e un positivo riscontro da parte degli operatori del settore e degli addetti ai lavori, confermando il festival tra gli appuntamenti più rilevanti dell'estate pugliese. Continua a crescere il consenso attorno al VISTA Music & Art Festival 2026, la manifestazione che fino al 19 luglio anima la Baia delle Dune con un programma capace di coniugare musica, arte, spettacolo e valorizzazione del territorio. L'edizione in corso sta facendo registrare una significativa partecipazione di pubblico e un positivo riscontro da parte degli operatori del settore e degli addetti ai lavori, confermando il festival tra gli appuntamenti più rilevanti dell'estate pugliese.





Il format del VISTA Festival si distingue per la capacità di integrare grandi produzioni musicali, installazioni artistiche, scenografie immersive, performer, animazione e attività collaterali in un progetto culturale che pone al centro anche sostenibilità ambientale, inclusione sociale e promozione del territorio. Un modello organizzativo che, anno dopo anno, consolida l'identità della manifestazione e rafforza il ruolo di Porto Cesareo nel circuito dei grandi eventi nazionali.





Dopo il successo dei primi appuntamenti, il festival si prepara a vivere una delle serate più attese dell'intera programmazione.





Martedì 14 luglio il grande palco della Baia delle Dune ospiterà il Kawabonga Party, uno dei format più apprezzati del panorama nazionale dell'intrattenimento musicale, capace di trasformare un concerto in un'esperienza immersiva e partecipativa.





La programmazione prenderà il via già dalle ore 19 con i dj di Radio System, protagonista di una diretta nazionale che coinvolgerà il pubblico presente nell'area festival. A seguire la selezione musicale e l'animazione curate dal direttore artistico Savi Vincenti, fino all'inizio dello show principale.





Dalle 22 il palco sarà interamente dedicato al Kawabonga Party, format ispirato al celebre grido di entusiasmo "kawabonga", diventato negli anni un punto di riferimento per il pubblico più giovane e per gli appassionati della cultura dance contemporanea. La proposta artistica unisce sonorità Trap, Tropical Bass, Hip-Hop e contaminazioni elettroniche a una produzione spettacolare caratterizzata da effetti speciali, fiamme sceniche, giochi di fuoco, coriandoli, gonfiabili e una forte interazione con il pubblico, chiamato a diventare parte integrante dello spettacolo.





Il programma del VISTA Music & Art Festival proseguirà mercoledì 15 luglio con Nostalgia 90, il format nazionale dedicato ai grandi successi degli anni Novanta, protagonista di tournée sold out in tutta Italia.





Giovedì 16 luglio sarà la volta della World Experience con Antonio Castrignanò, tra i più autorevoli interpreti della musica popolare salentina e ambasciatore della cultura pugliese nel mondo.

Venerdì 17 luglio spazio a Made in Salento, serata dedicata alle eccellenze musicali del territorio con Après La Classe, Sistah Vibes e Manie DJ.

Sabato 18 luglio riflettori puntati sulla Dance Night con DJ Jad e Wlady degli Articolo 31, insieme a Fabio Alisei e Gibba di Radio 105.

La manifestazione si concluderà domenica 19 luglio con La Domenica Italiana, il format Bar Italia, dedicato ai grandi classici della musica italiana, e con Yo Soy Reggaeton, ultimo appuntamento di un cartellone che ha confermato il VISTA Festival come una delle realtà emergenti più interessanti nel panorama degli eventi culturali e musicali del Sud Italia.





Con ingresso gratuito, il VISTA Music & Art Festival 2026 continua così il proprio percorso di crescita, proponendo un'offerta culturale e di spettacolo che coniuga qualità artistica, innovazione e valorizzazione della destinazione turistica di Porto Cesareo, contribuendo ad ampliare l'attrattività del territorio nel periodo estivo.