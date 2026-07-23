Aeroporto di Bari, inaugurato il nuovo parcheggio: 611 posti auto su due livelli

BARI – Nuovo parcheggio daall'aeroporto internazionale. La nuova area di sosta, inaugurata questa mattina, nasce per rispondere alla crescente domanda di servizi legata all'aumento del traffico aereo.

La struttura si sviluppa su due livelli e dispone di 312 posti auto coperti al piano terra e 299 posti al primo piano. La tariffa settimanale parte da 6 euro al giorno. Ogni stallo misura 5 metri per 2,5 ed è stato progettato per garantire facilità di accesso e di manovra.

«L'apertura di questa nuova area parcheggio è un ulteriore tassello degli interventi che stiamo realizzando per accompagnare la crescita del traffico passeggeri e della domanda di più efficienti servizi aeroportuali», ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, sottolineando l'obiettivo di offrire soluzioni accessibili a cittadini, turisti e viaggiatori per motivi di lavoro.

La gestione della nuova infrastruttura è affidata ad Apcoa, che ha realizzato l'opera seguendo le linee guida tecniche del team di AdP Engineering. Il parcheggio è costruito con un sistema di travi portanti in acciaio, interamente modulare e smontabile, che consentirà in futuro eventuali ampliamenti in base all'evoluzione della domanda e allo sviluppo dello scalo.

«Stiamo parlando di una struttura con più di 600 nuovi posti low cost che porterà l'offerta complessiva del parcheggio low cost a circa 1.000 posti auto», ha spiegato l'amministratore delegato di Apcoa, Andrea Grassi, ricordando anche la figura dello storico amministratore delegato Arturo Benigna, scomparso poco meno di un mese fa e indicato come il fautore del progetto.

Dei nuovi posti, circa 300 sono coperti, offrendo così un ulteriore servizio agli utenti a tariffe contenute. Il nuovo parcheggio è inoltre collegato al terminal attraverso un passaggio pedonale coperto, rendendo più agevole il collegamento con l'aerostazione.

L'opera si inserisce in un più ampio piano di interventi da circa 8 milioni di euro, realizzato nell'ambito del project financing tra Aeroporti di Puglia e Apcoa, e fa parte del programma di potenziamento infrastrutturale dello scalo barese, con investimenti dedicati alla qualità dell'accoglienza, all'efficienza operativa e alla sostenibilità.