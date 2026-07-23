Sagra de 'Lu Gnummariedd', domenica 26 e lunedì 27 luglio torna l’appuntamento con il gusto e la tradizione nel cuore di San Michele Salentino



SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Si scrive “Gnummariedd” e si legge gusto, tradizione e passione. Domenica 26 e lunedì 27 luglio Piazza Marconi ospiterà la sesta edizione della Sagra de “Lu Gnummariedd”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sanmichelana. - Si scrive “Gnummariedd” e si legge gusto, tradizione e passione. Domenica 26 e lunedì 27 luglio Piazza Marconi ospiterà la sesta edizione della Sagra de “Lu Gnummariedd”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sanmichelana.





Per due serate il centro di San Michele Salentino diventerà il punto d'incontro per cittadini, visitatori e turisti che potranno vivere un'esperienza autentica tra sapori della tradizione, musica e cultura popolare. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Macellai con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino, che continua a promuovere e valorizzare il prodotto simbolo della comunità: lu gnummariedd, il tradizionale involtino di frattaglie cotto alla brace.





Il profumo della brace e il caratteristico sfrigolio dello gnummariedd accompagneranno entrambe le serate. Il programma prenderà il via domenica 26 luglio alle ore 21 con il "Puglia Nuova Tour" Live Show Case di Ignazio Deg. Lunedì 27 luglio, sempre alle ore 21, saliranno sul palco gli artisti del Canzoniere Grecanico Salentino, protagonisti di uno spettacolo dedicato ai ritmi e alle sonorità della tradizione popolare pugliese.





«Quest'anno la sagra più attesa dell'estate si svolgerà nel cuore di San Michele Salentino. La nostra piazza principale accoglierà visitatori, turisti e tanti concittadini che apprezzano il gusto della tradizione. San Michele Salentino ha la grande ricchezza dei suoi prodotti tipici – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini –. Puntare su un turismo moderno, capace di valorizzare sostenibilità, lentezza e identità di un territorio unico come il nostro, rappresenta ancora una volta l'obiettivo da perseguire insieme. L'esperienza dei nostri macellai e gli allevamenti naturali della zona garantiscono la qualità di un prodotto che, negli anni, è diventato un autentico attrattore turistico».





Lo Gnummariedd rappresenta una delle espressioni più autentiche della tradizione gastronomica locale. La ricetta, tramandata di generazione in generazione dai macellai sanmichelani, prevede l'utilizzo di frattaglie di agnello o capretto da latte – fegato, polmone e rognone – avvolte nel loro stesso budello e aromatizzate con foglie di prezzemolo gigante e carosello, ovvero i semi di finocchio selvatico.





A tutela di questo patrimonio gastronomico, il prodotto ha ottenuto il marchio De.Co. (Denominazione Comunale), riconoscimento istituito dall'Amministrazione comunale per salvaguardare e promuovere le produzioni tipiche, le ricette tradizionali e le attività agroalimentari che raccontano la storia, l'identità e la cultura di San Michele Salentino.