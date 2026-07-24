Aeroporto Taranto-Grottaglie, Perrini (FdI) al M5S: “Basta con la propaganda e gli slogan''





"L’ennesima sortita del Movimento 5 Stelle sull’aeroporto di Grottaglie è soltanto fumo negli occhi per i cittadini: un'operazione d'immagine utile a guadagnare qualche titolo, ma priva di qualsiasi efficacia reale. Presentare emendamenti affrettati e privi dei necessari requisiti tecnici non risolve i problemi del nostro territorio, ma si limita a creare false aspettative. Non si è trattato quindi di una bocciatura per lo scalo ionico, ma di un testo formulato in modo improprio che non avrebbe mai potuto centrare il risultato.

A dichiararlo è Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e vicepresidente del Consiglio, che evidenzia le contraddizioni dei Cinquestelle e invita a un atteggiamento più responsabile.

"Quando hanno avuto l'opportunità di governare, sia a livello nazionale che regionale, i cinquestelle non hanno mai sbloccato l'operatività dell'Arlotta, mentre oggi ritornano sul tema con la solita propaganda. Sull’aeroporto di Grottaglie e sulle infrastrutture del territorio siamo tutti d’accordo sull’obiettivo, ma le battaglie si vincono con provvedimenti solidi e unità dintenti, non a colpi di slogan. Se il Movimento 5 Stelle vuole davvero fare un atto di trasparenza verso la comunità ionica, anziché condurre una sterile opposizione al Governo nazionale, chieda spiegazioni alla Regione Puglia e ad Aeroporti di Puglia, loro alleati di governo, sulle reali intenzioni per il futuro dello scalo. Pretendano la pubblicazione immediata dello studio costato soldi pubblici sul sistema aeroportuale pugliese, i cui esiti risultano ancora tenuti nel cassetto, e chiedano conto degli anni di disattenzione nei confronti dei voli civili a Taranto.

Questo doppiezza, intransigenti verso Roma e accondiscendenti verso la gestione regionale, è purtroppo emerso su tutti i principali dossier pugliesi.

Lo si vede sul fronte dell'Ex Ilva, dove l'incapacità gestionale del passato ha pesantemente penalizzato lo stabilimento e il tessuto economico locale. Lo si nota in modo drammatico sulla sanità pugliese, dove al populismo di facciata non sono mai seguiti fatti concreti e su cui il M5S evita accuratamente di incalzare la giunta regionale di cui fa parte. E lo si è visto anche sui Giochi del Mediterraneo, contesto in cui, anziché collaborare per una svolta storica per Taranto, si è preferito fare polemica mentre la macchina organizzativa andava avanti.

Il Movimento 5 Stelle è forza di maggioranza in Regione, ma anziché assumersi la responsabilità di governare e unire le istituzioni, continua a cercare visibilità. La nostra terra non ha bisogno di illusioni o di scorciatoie, ma di interventi concreti per sviluppare le sue enormi potenzialità. L'invito è: mettiamo da parte gli slogan, facciamo fronte comune sui temi strategici e lavoriamo con seria collaborazione istituzionale per il bene reale dei cittadini"./comunicato