Giochi del Mediterraneo a Taranto, nell'Agorà del Consiglio presentato il video ufficiale





TARANTO - Presentato nell’Agorà del Consiglio regionale della Puglia il video ufficiale per la presentazione dei Giochi del Mediterraneo (XX Giochi del Mediterraneo 2026) che si terranno a Taranto dal 21 al 13 settembre di quest’anno.

La manifestazione come già detto si svolgerà In Puglia come sede principale a Taranto nello stadio Erasmo Iacovone.

Il motto di questa edizione è "Embrace The Future" (Abbraccia il futuro) con la Mascotte Ionios, un delfino che richiama il legame della città con il Mar Ionio.

Sono attesi circa 26 paesi provenienti da tre continenti (Europa, Africa e Asia), impegnati in 28 discipline sportive differenti.

Il video ufficiale per la presentazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 vede come protagonista la cantante tarantina Mietta con il brano, intitolato "Sott' ù sole.

La musica è stata composta dal maestro Roberto Molinelli, la parte musicale è stata eseguita dall'Orchestra della Magna Grecia. Il videoclip funge da spot promozionale e "leitmotiv" per la XX edizione dei Giochi, mettendo in risalto il legame tra la città di Taranto e il mare Mediterraneo attraverso la voce di Mietta, un'artista legata al territorio.

Il segretario generale del Consiglio regionale, Domenica Gattulli, il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza, Renato Perrini, in compagnia della cantante Mietta e del direttore della orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, hanno raccontato alla stampa lo spirito di quello che loro definiscono più che un videoclip un backstage, un racconto emozionale sulla città, le sue bellezze, la sua arte, la sua musica.

“Taranto non è solo ILVA” – ha detto Perrini – è una città bellissima che fa innamorare tutti i turisti e i visitatori, questo è il messaggio forte che deve passare”.



