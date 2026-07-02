Al via la 'Summer Edition' di AINSPED Puglia: un luglio ricco di cultura, laboratori creativi e inclusione



Sabato 4 luglio il primo incontro "La Storia dell'Emancipazione Femminile" al Purgatorio Café di Grottaglie





L’Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori (AINSPED) della sezione Puglia è lieta di presentare la nuova programmazione estiva "Summer Edition", un cartellone di eventi, incontri culturali e laboratori didattico-creativi che animerà il territorio pugliese per tutto il mese di Luglio 2026.





L'importante iniziativa è stata promossa in prima linea dalla Presidente Regionale Cristina Casarella, in stretta sinergia con la Vice Presidente Mary Lenti, con il Responsabile Cittadino di CulturaIdentità Grottaglie Cosimo Fanigliulo e con le Referenti Territoriali Ainsped Filena Scarano, Maddalena Blasi ed Enza Scatigna. La manifestazione, realizzata in collaborazione con numerose realtà e associazioni (tra cui Soroptimist, CulturaIdentità La Casa dei Bambini e Music Village), si propone di offrire spazi di riflessione, crescita interpersonale e socialità attraverso attività aperte a bambini, famiglie e adulti.





Il primo evento si terrà sabato 4 luglio 2026, alle ore 18.30, presso il Purgatorio Café di Grottaglie in Piazza Rossano 2. Si tratta di un importante appuntamento culturale inserito nell'ambito dell'apertura degli eventi estivi promossi da AINSPED, in collaborazione con il Soroptimist International d'Italia – Club Grottaglie e CulturaIdentità Grottaglie.





L'iniziativa rappresenta un momento di riflessione e approfondimento su un tema di grande rilevanza sociale e culturale: "La Storia dell'Emancipazione Femminile".





Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali della Dott.ssa Cristina Casarella, Presidente AINSPED Puglia, e dell'Avv. Nicoletta Erroi, Presidente del Soroptimist International d'Italia Club Grottaglie. A presentare la serata sarà la Dott.ssa Mary Lenti, Vicepresidente AINSPED Puglia.





Cuore dell'evento sarà il dialogo tra Cosimo Fanigliulo, responsabile cittadino di CulturaIdentità Grottaglie, e lo storico Dott. Ciro De Angelis, che guideranno il pubblico in un percorso attraverso le tappe fondamentali dell'emancipazione femminile, analizzandone gli aspetti storici, culturali e sociali.





L'incontro si propone di offrire un'occasione di confronto aperto e partecipato, valorizzando il ruolo della memoria storica nella costruzione di una società sempre più consapevole, inclusiva e attenta ai temi della parità di genere.





L'ingresso é libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.





Il programma proseguirà toccando diverse località della regione con i seguenti appuntamenti:

- 9 Luglio (San Severo): Laboratorio creativo "Granelli di crescita. Lavoriamo con il sale" a cura di Filena Scarano.

- 15 Luglio (Foggia): Laboratorio "Espressioni per e con la Musica" presso la Casa dei Bambini, guidato da Cristina Casarella.

- 16 e 17 Luglio (Grottaglie): Iniziative dedicate alla gentilezza a cura di Mary Lenti ("Il barattolo dei piccoli gesti" e "I fiori con le parole gentili").

- 18 Luglio (Grottaglie): Laboratorio "Armonia in gioco" a cura di Maddalena Blasi e Federica Cipriano.

- 24 Luglio (Grottaglie): Atelier di Arteterapia "Officina creativa: crea, sperimenta, trasforma" a cura di Enza Scatigna.

- 25 Luglio: Grande chiusura con la Cena Sociale, organizzata in collaborazione con Cultura Identità Grottaglie e Music Village di Foggia.





AINSPED Puglia invita tutta la cittadinanza, gli educatori, i genitori e gli appassionati a partecipare a questo percorso estivo di condivisione e crescita comunitaria.





Per informazioni e contatti:

AINSPED Puglia

Infoline 3491162850