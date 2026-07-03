Alessandra Amoroso protagonista del Concertone della Notte della Taranta 2026

LECCE - Saràuna delle grandi protagoniste del Concertone della, in programmasul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano. L’evento conclusivo del festival sarà diretto dal maestro concertatore

Per la cantante, nata a Galatina e cresciuta a Lecce, si tratta di un ritorno nella sua terra d’origine per prendere parte a uno degli appuntamenti più rappresentativi della cultura musicale salentina.

«Il legame con la terra da cui provengo è molto profondo e mi ha sempre accompagnata nella vita, come nella musica», ha dichiarato l’artista. «Sono molto felice di partecipare alla 39ª edizione della Notte della Taranta, un evento in cui le storie del passato incontrano il presente. La musica ha la straordinaria capacità di superare i confini e trasformarsi in uno spazio di dialogo e incontro».

L’edizione 2026 del festival sarà dedicata al tema del Mediterraneo, inteso come luogo di incontro tra popoli, culture e tradizioni musicali. In questo contesto si inserisce la partecipazione di Alessandra Amoroso, una delle voci più amate del panorama pop italiano, che porterà sul palco il suo forte legame con il Salento e con la tradizione popolare.

Nel corso di una carriera lunga oltre quindici anni, l’artista ha conquistato 55 dischi di platino, oltre 3 milioni di copie vendute, più di un miliardo di stream e altrettante visualizzazioni su YouTube. Tra i suoi brani più celebri figurano Immobile, Stupida, Comunque andare, Vivere a colori, Karaoke con i Boomdabash, Pezzo di cuore con Emma Marrone e Fino a qui, presentato al Festival di Sanremo 2024. Nel 2022 è stata inoltre la seconda artista italiana a esibirsi in concerto allo Stadio San Siro di Milano.

La Notte della Taranta 2026 prenderà il via il 30 luglio con il tradizionale Festival Itinerante, che partirà da Corigliano d’Otranto e toccherà venti località del Salento con concerti gratuiti. Il percorso musicale attraverserà la Grecìa Salentina, Lecce, la costa e il Capo di Leuca, ospitando artisti provenienti da diverse aree del Mediterraneo, dall’Aspromonte alla Sicilia, dalla Sardegna all’Albania fino al Marocco, prima del gran finale del 22 agosto a Melpignano.