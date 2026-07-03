Beneficenza, consegnati 50mila euro all’Unicef: successo del concerto di Capodanno al Petruzzelli

BARI - Ammonta al’incasso del concerto di beneficenza che si è svolto ilal Teatro Petruzzelli di Bari, promosso dallaa sostegno dell’Unicef. L’intera somma è stata ufficialmente consegnata nel corso di una cerimonia ospitata nello stesso teatro.

A consegnare simbolicamente l’assegno è stato il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, al presidente di Unicef Italia, Nicola Graziano.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Bari Vito Leccese, il sovrintendente del Teatro Petruzzelli Nazareno Carusi, il consigliere regionale Felice Spaccavento e il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark, tra i principali sponsor dell’iniziativa insieme a BdM Banca.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per consolidare la collaborazione tra la Nuova Fiera del Levante, il Teatro Petruzzelli e l’Unicef, nata con il concerto di Capodanno e destinata a proseguire con nuove iniziative di solidarietà.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato l’impegno dell’Unicef a favore dei bambini che vivono in aree di guerra o in condizioni di estrema povertà, privi di istruzione e assistenza. Un’attività resa possibile anche grazie al sostegno di enti, istituzioni e manifestazioni benefiche come quella organizzata a Bari.

«A Bari ho sentito il profumo dell’amore vero», ha dichiarato Nicola Graziano, ringraziando la città per la partecipazione al concerto dedicato a Mogol e Battisti, che ha registrato circa mille spettatori.

«All’amore risponderemo col cuore», ha replicato Gaetano Frulli, annunciando che il prossimo appuntamento benefico a favore dell’Unicef è già in programma per il 6 gennaio al Teatro Petruzzelli.