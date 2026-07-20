ATP Bastad, Darderi si arrende in finale: Rublev vince il titolo in due set

FRANCESCO LOIACONO - Sfuma sul più bello il sogno dinel torneo, sulla terra battuta svedese. L'azzurro è stato sconfitto in finale dal russo, che si è imposto con il punteggio diin un'ora e 15 minuti di gioco, conquistando il titolo.

Nel primo set Rublev ha fatto la differenza grazie a un servizio estremamente efficace, prendendo subito il controllo degli scambi e riuscendo a chiudere il parziale sul 6-4.

La seconda frazione è stata più equilibrata fino al 3-3, poi il russo ha alzato nuovamente il livello del suo tennis. Con un rovescio incisivo e continui colpi profondi da fondo campo, Rublev ha conquistato il break decisivo, chiudendo il set 6-3 e assicurandosi il successo.

Darderi era approdato all'ultimo atto dopo aver superato in semifinale il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3, mentre Rublev aveva conquistato la finale battendo il cileno Alejandro Tabilo per 6-4, 4-6, 6-4.

Nel torneo di doppio, il titolo è andato alla coppia francese composta da Sadio Doumbia e Fabien Reboul, vincitori in finale per 6-3, 6-4 sui francesi Théo Arribagé e il portoghese Francisco Cabral.