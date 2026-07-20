Lecce, Alex Sala passa al Maiorca in prestito: il centrocampista torna in Spagna

FRANCESCO LOIACONO - Ilha ufficializzato la cessione in prestito del centrocampista spagnoloal. Il giocatore resterà nel club iberico fino al, mentre il suo contratto con la società giallorossa è in scadenza il

Nell'ultima stagione di Serie A, conclusasi il 24 maggio, Sala ha collezionato sei presenze con la maglia del Lecce. Al termine del periodo di prestito, il Maiorca dovrà decidere se puntare sul centrocampista a titolo definitivo oppure lasciarlo rientrare in Salento.

Classe 2001, Sala è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, dopo le esperienze nelle giovanili del Cornellà e del Gavà. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie dell'Hospitalet, del Barcellona Under 19, del Barcellona B, del Girona B, del Sabadell, del Girona e del Cordoba CF, prima dell'approdo al Lecce.

La partenza dello spagnolo obbliga ora il direttore sportivo Stefano Trinchera a intervenire sul mercato per individuare un nuovo centrocampista che possa rinforzare la rosa a disposizione dei giallorossi.

Il Lecce prosegue così la costruzione della squadra in vista della prossima stagione di Serie A, nella quale l'obiettivo principale sarà ancora una volta la conquista della salvezza.