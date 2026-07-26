ATP Estoril, Darderi rimonta Faria e vola in semifinale





FRANCESCO LOIACONO - Luciano Darderi conquista la semifinale del torneo ATP 250 di Estoril, sulla terra battuta portoghese. Nei quarti di finale l'azzurro supera in rimonta il padrone di casa Jaime Faria con il punteggio di 2-6, 7-5, 6-2, guadagnandosi un posto tra i migliori quattro del torneo.

Negli altri incontri del singolare, il francese Hugo Gaston elimina il portoghese Tiago Torres imponendosi per 6-3, 6-4. Successo anche per il connazionale Luca Van Assche, che batte il russo Andrej Rublev in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Il belga Alexander Blockx completa il quadro delle semifinali grazie alla vittoria sull'argentino Roman Andrés Burruchaga per 6-4, 5-7, 6-4.

Nel torneo di doppio, la coppia portoghese formata da Nuno Borges e Francisco Cabral raggiunge la semifinale dopo il successo per 6-2, 6-3 sull'americano Vasil Kirkov e sull'olandese Bart Stevens. Avanzano anche i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, che superano gli olandesi Sander Arends e David Pel con il punteggio di 4-6, 6-4, 10-6.