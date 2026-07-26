Al Bano Carrisi illumina Laterza: il Leone di Cellino San Marco è il super ospite degli 'Oscar del Libro'



LATERZA (TA) – Una voce leggendaria, una storia straordinaria e una notte magica sotto le stelle della Murgia. Una voce leggendaria, una storia straordinaria e una notte magica sotto le stelle della Murgia.





Domani, lunedì 27 luglio, alle ore 21:00, Piazza Vittorio Emanuele a Laterza si accenderà di entusiasmo per accogliere il grandissimo Al Bano, l'ospite d'onore più atteso della celebre rassegna letteraria "Oscar del Libro".





Il prestigioso appuntamento porta la firma prestigiosa di Manila Gorio, conduttrice e manager televisiva, che cura con successo la direzione artistica della kermesse, portando a Laterza i più grandi nomi dello spettacolo e della cultura nazionale.





Non sarà una semplice presentazione, ma un vero e proprio viaggio tra le pagine della vita di Al Bano, costellata di successi mondiali e di un profondo legame con la terra pugliese. Il pubblico avrà l'opportunità unica di ascoltare da vicino i racconti, gli aneddoti e le passioni di un'icona assoluta della musica italiana nel mondo, guidato dalla visione artistica di un grande evento d'autore.





L'appuntamento è ad ingresso libero: un regalo indimenticabile per la città di Laterza. L’iniziativa e’ promossa dal Comune di Laterza e dal Consiglio Regionale della Puglia.