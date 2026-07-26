Schianto nella notte tra Bitonto e Giovinazzo: morta una donna

BARI - È di una vittima e sei feriti, di cui tre minorenni, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno all'una della notte di domenica 26 luglio sulla strada che collega Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia.

La vittima è una donna che viaggiava a bordo di un'auto insieme a un uomo e ai suoi tre figli. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due vetture: i due occupanti della seconda automobile sono rimasti feriti.

Per la donna, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, non c'è stato nulla da fare. I tre bambini sono stati trasportati all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre i tre adulti feriti sono stati ricoverati al Policlinico e all'ospedale Di Venere.

Le due auto coinvolte sono state poste sotto sequestro. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.