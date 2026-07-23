ATP Kitzbühel, Halys e Navone avanzano al terzo turno: bene anche Etcheverry, Bublik e Baez

FRANCESCO LOIACONO - Nel secondo turno dell', sulla terra battuta austriaca, il francesesupera il monegascocon il punteggio di 6-3, 6-4 e accede al terzo turno.

Avanzano anche l'argentino Mariano Navone, che liquida 6-0, 6-3 il tedesco Jan-Lennard Struff, e il connazionale Tomas Martin Etcheverry, vittorioso per 6-2, 7-6 sull'austriaco Jurij Rodionov. Il kazako Alexander Bublik supera 6-3, 7-5 l'argentino Facundo Diaz Acosta, mentre l'argentino Sebastian Baez ha la meglio sul francese Arthur Rinderknech al termine di una sfida combattuta, chiusa 7-6, 2-6, 6-4.

Successo anche per il peruviano Ignacio Buse, che rimonta lo svizzero Kilian Feldbausch imponendosi 2-6, 6-2, 6-2. Il tedesco Yannick Hanfmann, infine, supera 6-4, 7-6 l'argentino Marco Trungelliti.

Nel torneo di doppio, sempre al secondo turno, i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner battono 6-3, 6-2 la coppia formata dall'argentino Andrés Molteni e dall'americano Patrik Trhac, conquistando l'accesso al terzo turno. Avanti anche l'indiano Sriram Balaji e lo svedese André Göransson, che superano 6-4, 7-6 il tedesco Constantin Frantzen e l'olandese Robin Haase.