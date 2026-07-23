Lecce, Burnete saluta: l’attaccante va in prestito al Südtirol

- Il Lecce ha ceduto in prestito al Südtirol, in Serie B, l’attaccante rumeno Rares Burnete. Il classe 2003 torna così nel campionato cadetto dopo l’esperienza della scorsa stagione alla Juve Stabia, con cui ha disputato 27 partite.

Terminato il prestito il 30 giugno, Burnete è rientrato al Lecce, che ora ha deciso di trasferirlo nuovamente a titolo temporaneo, questa volta al Südtirol.

Nel corso della sua carriera l'attaccante ha vestito le maglie del Lecce Primavera e Under 19, oltre a quelle di Coltea Under 19, SR Brasov e Academia Hagi. Burnete ha inoltre collezionato 12 presenze da titolare con la Romania Under 21 e cinque partite con la Romania Under 20.

La partenza dell'attaccante potrebbe spingere il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, a intervenire sul mercato per individuare un nuovo centravanti. I salentini si preparano alla prossima stagione di Serie A con l'obiettivo di conquistare la salvezza.