Aggredisce la madre e tenta di colpire il fratello con un coltello: 44enne arrestato a Lecce

LECCE - Momenti di paura nella prima mattinata delin un'abitazione della periferia di, dove un uomo di 44 anni avrebbe aggredito la madre e successivamente tentato di colpire il fratello minore con un coltello da cucina.

A far scattare l'intervento della Polizia di Stato è stata la richiesta di aiuto del fratello, costretto a barricarsi nella propria camera da letto per sfuggire alla furia del familiare e a lanciare l'allarme al 112.

Gli agenti delle Volanti, arrivati sul posto dopo la segnalazione della Sala Operativa, hanno sentito già dalle scale condominiali urla, rumori di vetri infranti e il pianto di una donna. Davanti alla porta dell'appartamento si sono trovati di fronte il 44enne, visibilmente agitato e con una mano sanguinante.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, si sarebbe ferito alla mano dopo aver infranto la vetrata di un mobile. Nonostante la presenza degli agenti, avrebbe continuato a inveire contro la porta della camera da letto, che mostrava evidenti segni di un tentativo di sfondamento.

All'interno della stanza si era rifugiato il fratello minore che, rassicurato dall'arrivo della Polizia, è uscito e ha raccontato quanto accaduto.

Stando alla ricostruzione, poco prima il 44enne avrebbe percosso la madre, spingendola violentemente contro una vetrina che è andata in frantumi. Successivamente avrebbe impugnato un coltello da cucina e tentato di aggredire il fratello, costringendolo a barricarsi nella camera.

Il 44enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia e per una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, è stato condotto negli uffici della Questura e arrestato.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno presso il Tribunale di Lecce, l'uomo è stato trasferito nella Casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.