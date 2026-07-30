ATP Washington, Shelton supera Damm. Avanti anche Jodar, Mensik e Nakashima

Primo turno del Mubadala Citi DC Open: il numero 2 del seeding piega il connazionale in tre set. Successi anche per Humbert, Michelsen e Mannarino. Nel doppio vincono Cash-Glasspool e Andreozzi-Guinard

Si completa il quadro del primo turno del torneo ATP 500 di Washington, il Mubadala Citi DC Open, in corso sul cemento statunitense.

Tra i protagonisti c'è Ben Shelton, testa di serie numero 2, che ha dovuto ricorrere al terzo set per superare il connazionale Martin Damm con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Un successo sofferto per Shelton, che ha così conquistato l'accesso al secondo turno.

Avanza anche lo spagnolo Rafael Jodar, protagonista di una delle sorprese del turno: il giovane iberico ha eliminato il francese Arthur Fils, testa di serie numero 8, imponendosi 7-6, 6-3.

Il francese Adrian Mannarino ha invece superato l'americano Learner Tien per 7-5, 6-4, mentre Brandon Nakashima ha avuto la meglio sull'argentino Tomas Martin Etcheverry con un doppio 6-3, 6-4.

Partita combattuta anche per il ceco Jakub Mensik, che ha battuto l'americano Trevor Svajda per 6-2, 6-7, 6-3.

Successo in due set per Ugo Humbert, che ha regolato Andres Martin con il punteggio di 6-2, 7-5. L'americano Alex Michelsen, infine, ha superato il connazionale Mackenzie McDonald per 6-4, 7-5.

Nel secondo turno, tra gli altri incroci, Shelton affronterà proprio Humbert, mentre Nakashima e Mensik si contenderanno un posto nei quarti di finale.

Doppio, avanti Cash-Glasspool e Andreozzi-Guinard

Nel torneo di doppio, esordio positivo per i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, che hanno sconfitto Yuki Bhambri e Michael Venus con il punteggio di 6-3, 6-4.

Successo anche per l'argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che hanno superato al termine di due tie-break l'austriaco Lucas Miedler e l'australiano Marc Polmans, imponendosi 7-6, 7-6.

Il torneo di Washington rappresenta uno degli appuntamenti principali della settimana sul cemento in vista della stagione americana che culminerà con gli US Open.