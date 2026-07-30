Lecce, interesse per Willem Geubbels: Trinchera punta l’attaccante del Paris FC

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda ancora alla Francia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tra i profili finiti nel mirino del direttore sportivo Stefano Trinchera c’è Willem Geubbels, attaccante francese classe 2001 di proprietà del Paris FC. L’interesse è stato rilanciato nelle ultime ore e si inserisce nella ricerca di un centravanti in grado di aumentare le alternative a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Geubbels ha disputato 24 partite in Ligue 1 nella scorsa stagione, realizzando 5 gol. Numeri che, nonostante un rendimento ancora da consolidare, hanno attirato l'attenzione del Lecce. Secondo L'Équipe, il Paris FC starebbe valutando una profonda revisione del proprio reparto offensivo dopo l'arrivo di nuovi attaccanti: Geubbels è infatti tra i giocatori indicati come possibili partenti.

Il giocatore vanta un percorso importante nei settori giovanili francesi. È cresciuto nell'Olympique Lione, dove ha completato parte della formazione prima di approdare al Monaco. In carriera ha inoltre vestito le maglie di Nantes e San Gallo, maturando esperienze in diversi campionati europei. A livello internazionale ha rappresentato la Francia nelle selezioni giovanili, dall'Under 18 all'Under 19.

Il contratto con il Paris FC è particolarmente lungo, elemento che potrebbe rendere più complessa un'eventuale operazione a titolo definitivo. Il Lecce potrebbe quindi valutare anche la formula del prestito, soluzione che consentirebbe al club salentino di inserire in rosa un attaccante giovane senza sostenere immediatamente il costo dell'intero cartellino.

L'operazione si inserisce in una strategia di mercato già annunciata dallo stesso Trinchera. Il direttore sportivo giallorosso aveva infatti sottolineato la necessità di intervenire soprattutto in attacco, invitando però a non avere fretta nelle trattative.

Anche l'allenatore Eusebio Di Francesco aveva evidenziato recentemente la necessità di ampliare le soluzioni offensive, spiegando che il Lecce al momento dispone di un reparto numericamente ridotto.

Nei prossimi giorni potrebbero dunque partire i primi contatti tra Lecce e Paris FC per capire la fattibilità dell'operazione. Geubbels rappresenta uno dei nomi sul tavolo di Trinchera, con il club salentino intenzionato a costruire una rosa competitiva in vista di una nuova stagione di Serie A con l'obiettivo prioritario della salvezza.