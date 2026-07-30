La Traviata di Giuseppe Verdi protagonista all’Arena di Villa Peripato: il 'Taranto Opera Festival' porta in scena uno dei capolavori del melodramma



TARANTO - Taranto si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva del Taranto Opera Festival: giovedì 31 luglio, nell’Arena della Villa Peripato, andrà in scena La Traviata, celebre opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. - Taranto si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva del Taranto Opera Festival: giovedì 31 luglio, nell’Arena della Villa Peripato, andrà in scena La Traviata, celebre opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave.





L’ingresso del pubblico è previsto alle ore 20.00, con inizio dello spettacolo alle ore 21.00. Il Taranto Opera Festival è promosso e organizzato dall’Associazione musicale Domenico Savino, con i patrocini del Comune di Taranto, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e il sostegno di alcuni sponsor.





Lo spettacolo rientra nella programmazione del Taranto Opera Festival, diretto artisticamente da Paolo Cuccaro, con Pierpaolo De Padova nel ruolo di Direttore Generale e Ugo Tarquini come Casting Director, a conferma dell’impegno della manifestazione nella valorizzazione del grande repertorio lirico e nella promozione di giovani talenti accanto ad artisti di consolidata esperienza. Con questo appuntamento, si conclude la stagione estiva 2026.





L’opera sarà diretta dal Maestro Ferdinando Redavid, con la regia di Luigi Travaglio, e vedrà protagonisti l’Orchestra e il Coro del Taranto Opera Festival, in collaborazione con il Coro Tarenti Cantores, offrendo al pubblico una produzione di alto profilo artistico.





Nel ruolo di Violetta Valéry si esibirà Laura Esposito, affiancata da Nico Franchini nel ruolo di Alfredo Germont e Cesare Kwon in quello di Giorgio Germont. Completano il cast Marcella Diviggiano (Flora Bervoix), Nadia Spagnolo (Annina), Mauro Scalone (Gastone), Guo Yongchen (Barone Douphol), Mario Patella (Marchese d’Obigny), Alessandro Arena (Dottor Grenvil), Giuseppe Lonigro (Domestico di Flora e Commissionario) e Francesco Torro (Giuseppe). La produzione si avvale inoltre del contributo di Tiziana Spagnoletta (Maestro del Coro), Gabriele Pedone (Maestro collaboratore), Angela Massafra (Direttore di palcoscenico), Arianna De Pasquale (Maestro ai sopratitoli), Damiano Pastoressa (scene), Formediterre (costumi), Melissa D’Andria (trucco), Anna La Neve (coreografia) e della Butterfly Dance Academy per il corpo di ballo.





«Portare in scena La Traviata significa offrire al pubblico un capolavoro senza tempo, capace di emozionare per la forza della sua musica e per l’attualità dei suoi temi. Il Taranto Opera Festival continua a investire nella qualità artistica, valorizzando interpreti di talento e rendendo l’opera accessibile a un pubblico sempre più ampio, in una cornice straordinaria come quella dell’Arena di Villa Peripato. Vogliamo che ogni spettacolo diventi un momento di condivisione culturale e un’occasione per rafforzare il legame tra la città di Taranto e la grande tradizione lirica» dichiarano il Direttore Artistico Paolo Cuccaro e il Direttore generale Pierpaolo De Padova. Capolavoro assoluto del repertorio lirico internazionale, La Traviata continua a emozionare il pubblico di ogni generazione grazie alla straordinaria intensità della sua vicenda umana e musicale. La rappresentazione conferma la vocazione del Taranto Opera Festival a promuovere produzioni di alto livello, contribuendo alla crescita dell’offerta culturale della città e alla valorizzazione del suo patrimonio artistico.





ass.musicaledomenicosavino@gmail.com; www.tarantoperafestival.it Per informazioni: Associazione Musicale “Domenico Savino”, Via Cavour 24 Taranto - tel. +393757044367 (biglietti e abbonamenti); info@tarantoperafestival.it