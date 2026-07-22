Bari, 61enne trovato ferito con diverse coltellate in una stazione di servizio

BARI - Un uomo italiano diall'interno di una stazione di servizio lungo la strada tra, a Bari.

L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando il personale del 118 ha trovato l'uomo riverso a terra con diverse ferite provocate da un'arma da taglio al torace e alle braccia.

Il 61enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Di Venere, dove si trova ricoverato. Nonostante le numerose ferite riportate, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.