Gigio Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia: nozze blindate il 24 luglio a Locorotondo

LOCOROTONDO - Il portiere della Nazionale italiana e del, sposerà la sua storica compagnail prossimo, nel Barese.

La cerimonia religiosa è in programma nella Chiesa Madre di Locorotondo, mentre il ricevimento si terrà nella vicina residenza Pettolecchia, a Fasano. Dopo mesi di assoluto riserbo, nelle ultime ore sono emersi i primi dettagli sulla data e sulle location scelte dalla coppia per il grande giorno.

La scelta della Chiesa Madre di Locorotondo sarebbe legata anche alla vicinanza con la villa che ospiterà i festeggiamenti. In passato, la coppia avrebbe valutato altre location della Valle d'Itria, tra cui la Basilica Minore Cattedrale di Ostuni, attualmente inagibile per lavori, e la Chiesa di San Francesco.

Per il catering, secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, sarebbe stato scelto il gruppo stellato Da Vittorio, chiamato a curare l'offerta gastronomica del party esclusivo.

Gli ospiti vip

Massimo riserbo anche sulla lista degli invitati, ma non mancano le indiscrezioni sui possibili ospiti vip. Tra i nomi che circolano c'è quello di Erling Haaland, compagno di squadra di Donnarumma al Manchester City, già in Italia in questi giorni per un evento di Dolce&Gabbana a Taormina.

Si parla inoltre di una possibile presenza di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City nella passata stagione. Tra gli invitati potrebbero esserci anche il presidente della Figc Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e i calciatori Sandro Tonali e Nicolò Barella.

Cerimonia top secret

La coppia aveva già attirato l'attenzione a maggio, quando sui social era comparsa una fotografia di Alessia Elefante in abito bianco, accompagnata da una frase di Donnarumma sul «contratto a lungo termine». Un possibile indizio di una promessa di matrimonio già formalizzata davanti all'ufficiale di Stato Civile, in vista delle nozze.

Ora i riflettori sono puntati sulla Valle d'Itria, pronta ad accogliere il matrimonio blindatissimo di uno dei protagonisti più celebri del calcio italiano.