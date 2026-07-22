Nuovo assalto al bancomat a Cassano Murge: esplosivo contro lo sportello Bdm

CASSANO DELLE MURGE - Nuovo assalto a un bancomat a. Nella notte, alcuni malviventi hanno fatto esplodere uno sportello automatico dellain via Santeramo.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro custodito all'interno della cassaforte.

Si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Appena quattro giorni fa, infatti, era stato preso di mira il bancomat del Credito Cooperativo in via Bitetto. Anche in quel caso i rapinatori avevano utilizzato l'esplosivo, ma senza riuscire a portare via il denaro.

Sull'accaduto sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, che stanno lavorando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell'assalto.