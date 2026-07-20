Bari, al Museo Nicolaiano la mostra “San Nicola – Mille Volti”: le icone e le sculture di Pino Potenzieri Pace raccontano il Santo dei Popoli

BARI – Un viaggio attraverso i volti, i simboli e le interpretazioni artistiche di uno dei santi più amati e venerati al mondo. È questo il cuore di “San Nicola – Mille Volti”, la mostra dedicata alle icone e alle sculture in ferro dell’artista Pino Potenzieri Pace, promossa dall’Accademia Cittadella Nicolaiana, ente gestore del Museo Nicolaiano di Bari.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 25 luglio 2026 alle ore 18:30 negli spazi del Museo Nicolaiano, in Largo Papa Urbano II, nel cuore della città vecchia di Bari, luogo profondamente legato alla memoria e al culto del Santo.

San Nicola, figura capace di attraversare secoli, culture e confini geografici, è da sempre un ponte tra Oriente e Occidente. Dalle tradizioni bizantine e ortodosse fino alla devozione latina, dalle comunità del Mediterraneo ai popoli del Nord Europa, la sua immagine si è trasformata nel tempo assumendo forme diverse, ma conservando intatto il suo valore spirituale.

La mostra nasce proprio dalla volontà di raccontare questa straordinaria ricchezza iconografica. Ogni opera diventa una testimonianza di come il volto di San Nicola sia stato reinterpretato dai popoli che lo hanno accolto come patrono, protettore e simbolo di solidarietà.

Le opere di Pino Potenzieri Pace si inseriscono in questo dialogo tra passato e presente attraverso un linguaggio personale, capace di unire il rispetto per la tradizione iconografica con una ricerca artistica originale. Le icone e le sculture in ferro esposte restituiscono la forza simbolica della figura nicolaiana, proponendo al visitatore un percorso di riflessione tra arte e fede.

“San Nicola – Mille Volti” invita così a guardare il Santo non solo come figura religiosa, ma come patrimonio condiviso da comunità diverse, un riferimento universale fondato sui valori dell’accoglienza, del dialogo e della solidarietà.

L’iniziativa rientra nelle attività culturali dell’Accademia Cittadella Nicolaiana dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e spirituale legato al Santo di Bari, offrendo cittadini, pellegrini e visitatori un nuovo spazio di conoscenza e contemplazione.

“San Nicola – Mille Volti”

Opere di Pino Potenzieri Pace

Inaugurazione: sabato 25 luglio 2026 – ore 18:30

Museo Nicolaiano di Bari

Largo Papa Urbano II – Bari

L’ingresso all’inaugurazione è aperto al pubblico.