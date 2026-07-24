Bari: apre "Estrelas Bread & Food", il nuovo panificio-bistrot multietnico





BARI - Si inaugura lunedì 27 luglio, alle ore 20.30, in via Giuseppe Re David 11/A, Estrelas Bread & Food, il nuovo panificio-bistrot multietnico nato grazie al programma Impresa Prossima del Comune di Bari, finanziato nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Il progetto, ideato da Ana Auxiliadora Estrela insieme alla figlia Laina de Jesus, rappresenta l’evoluzione dell’esperienza maturata dall’associazione culturale Origens ETS, da oltre quindici anni punto di riferimento a Bari per il dialogo interculturale e l’inclusione sociale attraverso il cibo. Dopo aver promosso migliaia di pasti, eventi e iniziative dedicate alle comunità straniere e alla cittadinanza, questa esperienza trova oggi una sede stabile aperta ogni giorno al pubblico.

Estrelas Bread & Food propone un’offerta gastronomica unica nel panorama cittadino, capace di mettere insieme le tradizioni culinarie di Africa, Asia e Sud America con quelle pugliesi. Dal pane Barbari al naan, dall’injera ai pani di mais sudamericani, fino a piatti simbolo come il couscous marocchino e la feijoada brasiliana, senza dimenticare originali contaminazioni come le orecchiette baresi reinterpretate con sapori afghani, brasiliani ed etiopi.

Il bistrot nasce però con un’ambizione che va oltre la ristorazione: sarà infatti uno spazio aperto alla città, dedicato alla formazione, all’inclusione e alla partecipazione, con corsi gratuiti per donne rifugiate, laboratori di panificazione nel carcere femminile di Trani, percorsi di tirocinio in collaborazione con Mestieri Puglia, cene di quartiere e iniziative promosse insieme a una rete di associazioni del territorio.

L’investimento complessivo è di circa 59.300 euro, sostenuto da un contributo pubblico di quasi 49.500 euro attraverso il bando comunale Impresa Prossima, destinato alla ristrutturazione del locale, all’acquisto di arredi e attrezzature e all’avvio effetivo dell’attività.

“I negozi aperti e gestiti da cittadini stranieri che hanno scelto Bari per vivere e costruire il proprio futuro - dichiara l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli - rappresentano una risorsa preziosa per la nostra città. Non sono semplicemente nuove attività economiche, ma luoghi che generano lavoro, relazioni, inclusione e rendono Bari ancora più aperta, dinamica e internazionale. Estrelas Bread & Food racconta perfettamente questa idea di commercio: un’attività che valorizza le proprie radici culturali e, allo stesso tempo, contribuisce a costruire comunità.

Attraverso Impresa Prossima vogliamo continuare a sostenere progetti imprenditoriali capaci di creare valore economico e sociale, rendendo il commercio uno strumento di rigenerazione dei quartieri e di crescita per l’intera città”.

L’inaugurazione di Estrelas Bread & Food conferma gli obiettivi di Impresa Prossima, il programma del Comune di Bari che sostiene la nascita di nuove imprese ad alto impatto sociale e territoriale, contribuendo a rendere i quartieri più vivi, attrattivi e inclusivi attraverso nuove attività economiche capaci di generare occupazione, servizi e comunità.