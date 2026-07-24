Bari, manutenzione straordinaria mercati cittadini

BARI - Questa mattina l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli è stato convocato dalla seconda Commissione consiliare permanente (Bilancio e Fiscalità locale, Sviluppo locale e Blue economy e Aziende partecipate) per fare il punto della situazione relativa agli interventi prioritari di manutenzione straordinaria da effettuare nei mercati comunali.

L’audizione odierna è stata richiesta a seguito di una serie di sopralluoghi realizzati congiuntamente, nelle ultime settimane, dai componenti della commissione e dall’assessore con l'obiettivo di verificare le situazioni più complesse e, di conseguenza, redigere un cronoprogramma dei lavori ritenuti più urgenti in modo efficientare le strutture mercatali cittadine che versano in condizioni critiche.

Le prime opere di riqualificazione, infatti, saranno finanziate attraverso lo stanziamento di 1 milione di euro rivenienti da un avanzo di amministrazione.

Sono sette i mercati posti sotto osservazione diretta dalla commissione consiliare, ciascuno per problematiche diverse: “Madonna del Carmelo” in corso Mazzini; “Santa Scolastica” in via G. Petroni; “Santa Chiara” a Japigia; “Immacolata dei Pescatori” a Santo Spirito; “San Filippo Neri” a Carbonara; “San Pio” in via Caldarola a Japigia; “Santi Pietro e Paolo” al San Paolo.

La commissione ha stabilito di aggiornarsi a settembre, dopo aver individuato le principali criticità da risolvere; nel frattempo gli uffici tecnici comunali procederanno con l’iter amministrativo finalizzato alla pubblicazione in tempi rapidi della gara attraverso la quale saranno affidati i lavori di manutenzione straordinaria.

Parallelamente l’assessore Petruzzelli e il presidente della commissione Nicola Loprieno dovranno incontrare gli stakeholder interessati a investire nella riqualificazione di determinate aree dei mercati nell’ottica di un ripensamento complessivo dell’uso degli spazi attualmente vuoti o sottoutilizzati.

“Desidero ringraziare i consiglieri comunali della seconda commissione consiliare per il prezioso lavoro di ricognizione svolto sui mercati e la proficua collaborazione che ci ha portato ad affrontare insieme una questione molto rilevante, particolarmente sentita tanto dagli operatori mercatali quanto dai cittadini - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Cercheremo di procedere speditamente con la pubblicazione della gara e, parallelamente, con tutti gli adempimenti necessari all’avvio dell’accorpamento del mercato della ex Manifattura dei Tabacchi, al fine di poter riqualificare quanto prima anche quella struttura. Allo stesso tempo sarà necessario avviare una riflessione generale sull’attuale organizzazione dei mercati per rilanciare questi spazi fondamentali per la comunità ripensandoli in una chiave più moderna”.

“Stiamo lavorando incessantemente per redigere un programma chiaro sulle manutenzioni necessarie da effettuare presso i mercati cittadini che abbiamo visitato nelle ultime settimane - ha concluso Nicola Loprieno - senza dimenticare gli interventi da realizzare nelle strutture della ex Manifattura dei Tabacchi e in piazza Balenzano, che saranno oggetto di un restyling completo”.