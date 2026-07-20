Bari, caccia al vincitore del SuperEnalotto: a rischio una vincita da oltre 596mila euro

BARI – È una vera corsa contro il tempo per il fortunato giocatore barese che potrebbe perdere una vincita da oltre 596mila euro al SuperEnalotto.

Il premio, centrato nell’estrazione dello scorso 14 maggio con una schedina da appena 2 euro acquistata in un punto vendita Sisal di Bari, non è stato ancora riscosso. A comunicarlo è stata la stessa società, spiegando che dalle verifiche dell’Ufficio Premi il titolare del tagliando vincente non si sarebbe ancora presentato per incassare la somma.

La combinazione vincente dell’estrazione era:

31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85

Jolly: 18

SuperStar: 34

Il tempo, però, sta per scadere. Secondo il regolamento del SuperEnalotto, infatti, i premi devono essere reclamati entro 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale.

Per questa vincita il termine ultimo è fissato al 12 agosto. Se entro quella data il possessore del tagliando non si presenterà con la ricevuta vincente, il premio sarà definitivamente perso.

L’appello, quindi, è rivolto a tutti i giocatori della zona: controllare cassetti, portafogli e vecchie ricevute. Una schedina apparentemente dimenticata, costata soltanto due euro, potrebbe trasformarsi in una vincita da quasi 600mila euro.