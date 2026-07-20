Carnevale di Putignano 2027, al via il percorso creativo: il tema sarà “Smascherata! – Liberate le maschere”

PUTIGNANO – Il Carnevale di Putignano guarda al futuro e apre ufficialmente il percorso creativo verso l’edizione 2027 con la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione dei bozzetti dei carri allegorici. Il tema scelto per la prossima manifestazione sarà “Smascherata! – Liberate le maschere”, un invito a riflettere sul significato più profondo della maschera, simbolo da sempre centrale nella tradizione carnevalesca.

La Fondazione Carnevale di Putignano ha chiamato maestri cartapestai e artisti a confrontarsi con un tema che punta a superare l’idea della maschera come semplice copertura. “Smascherata” non significa eliminare la maschera, ma attraversarla, esplorarla e trasformarla in uno strumento capace di raccontare la società contemporanea.

Il progetto è sviluppato con la direzione filosofico-culturale di Andrea Colamedici, filosofo, editore e fondatore di Tlon, che per il terzo anno accompagna il percorso culturale del Carnevale.

La riflessione proposta parte da una domanda: cosa accade quando la maschera viene liberata dal compito di nascondere? In un’epoca in cui le persone indossano continuamente maschere sociali, digitali e pubbliche, il Carnevale di Putignano sceglie di trasformare questo elemento in materia artistica, narrativa e simbolica.

La nuova edizione invita quindi gli artisti a ingigantire, moltiplicare ed esasperare le maschere per far emergere ciò che rivelano, oltre ciò che sembrano nascondere.

Stop all’intelligenza artificiale nei bozzetti

Tra le novità del nuovo bando c’è una scelta precisa: l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella realizzazione dei bozzetti.

La Fondazione stabilisce infatti che i progetti dovranno essere frutto esclusivo dell’ingegno e della manualità dell’artista. L’eventuale utilizzo di sistemi di IA comporterà l’esclusione dal concorso.

Una decisione che, secondo la Fondazione, nasce dalla volontà di tutelare l’autenticità del processo creativo della cartapesta putignanese: “Dietro ogni carro, un volto, una mano, un pensiero umano”.

La scelta assume un significato particolare proprio in un’edizione dedicata alle maschere e alla loro capacità di rivelare identità e visioni del mondo.

Nuovi spazi per i maestri cartapestai

Il bando introduce inoltre il meccanismo per l’assegnazione di due nuovi hangar all’interno della nuova Cittadella del Carnevale, attualmente in fase di completamento da parte del Comune di Putignano.

L’assegnazione avverrà a un anno dall’apertura dei primi due spazi, secondo i criteri indicati nel bando, con l’obiettivo di creare un luogo permanente dedicato alla progettazione e alla costruzione dei carri allegorici durante tutto l’anno.

La Fondazione conferma così la volontà di trasformare il Carnevale in un progetto culturale continuativo: dalla progettazione del bozzetto alla realizzazione nei capannoni, fino al grande appuntamento del corso mascherato.

Il bando è disponibile sul sito della Fondazione Carnevale di Putignano.

La prossima edizione sarà inoltre arricchita da un nuovo spazio cittadino: la rigenerata Piazza Aldo Moro, nel cuore della città. Ulteriori novità sul programma del Carnevale 2027 saranno presentate nel corso dell’autunno.