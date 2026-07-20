Bari e Bologna insieme per le città del futuro: prima giunta congiunta tra le due amministrazioni

BARI – Un confronto istituzionale destinato a diventare un modello stabile di collaborazione tra amministrazioni locali. Si è svolta questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, la prima giunta congiunta tra i Comuni di Bari e Bologna, guidati dai sindaci Vito Leccese e Matteo Lepore.

Alla riunione hanno partecipato gli assessori della giunta barese e, per il Comune di Bologna, il capo di Gabinetto delegato alle società partecipate e alle relazioni sindacali Sergio Lo Giudice, il capo di Gabinetto della Città metropolitana con delega al lavoro Stefano Mazzetti e gli assessori Anna Lisa Boni (Relazioni internazionali e fondi europei), Michele Campaniello (Mobilità e infrastrutture) e Daniele Del Pozzo (Cultura).

L'incontro ha segnato l'avvio di un percorso di confronto strutturato tra due città metropolitane chiamate ad affrontare sfide comuni, con l'obiettivo di condividere buone pratiche amministrative e sviluppare progettualità congiunte.

Sicurezza, casa, mobilità e innovazione tra i temi al centro

Nel corso dei lavori sono stati affrontati i principali temi legati al governo delle città: sicurezza urbana, politiche abitative, mobilità, gestione dei grandi cantieri, turismo, rigenerazione urbana, transizione ecologica, digitalizzazione, cultura, servizi educativi e welfare.

Bologna ha illustrato le proprie esperienze nella gestione dei grandi cantieri, con strumenti di sostegno per famiglie e attività economiche, le politiche per contrastare gli alloggi sfitti, il sistema di gestione della tassa di soggiorno – che nel 2025 ha generato 23,5 milioni di euro di entrate – oltre alle strategie per il verde urbano, i servizi culturali ed educativi e gli interventi di inclusione sociale.

Bari ha invece presentato il proprio percorso di innovazione digitale, evidenziando come la rete in fibra ottica copra oggi circa il 96% del territorio cittadino, favorendo l'insediamento di aziende specializzate nei big data. Tra gli altri temi illustrati figurano le politiche di attrazione degli investimenti, la crescita del turismo e il rafforzamento dei collegamenti aerei internazionali.

Al termine del confronto è emersa la volontà condivisa di sottoscrivere un protocollo d'intesa per rendere permanente lo scambio di esperienze amministrative e sviluppare iniziative comuni.

Il ricordo della tragedia di Bologna

In apertura della riunione il sindaco di Bari Vito Leccese ha espresso, a nome dell'amministrazione comunale, la vicinanza alla città di Bologna per i tragici fatti avvenuti nei giorni scorsi, riferendosi alla morte di un uomo durante un fermo di polizia.

Leccese ha sottolineato la necessità di attendere gli accertamenti della magistratura, ribadendo al tempo stesso la necessità di una riflessione più ampia sul tema della sicurezza urbana.

“Non possiamo continuare ad attribuire esclusivamente alle Forze dell'ordine il compito di gestire situazioni che spesso rappresentano il punto di arrivo di fragilità sociali, marginalità, disagio e problemi di salute mentale”, ha dichiarato il sindaco.

Secondo Leccese, è necessario investire maggiormente nella prevenzione, nel welfare, nella salute mentale e nelle politiche sociali, promuovendo un modello di sicurezza urbana integrata che coinvolga istituzioni, servizi territoriali ed enti locali insieme alle Forze dell'ordine.

Il sindaco ha infine ricordato che, nell'ambito dell'ANCI, i sindaci delle città metropolitane hanno più volte chiesto al Governo l'avvio di un confronto per la definizione di un Piano nazionale per la sicurezza urbana, capace di affiancare al presidio del territorio strumenti efficaci per affrontare le cause profonde dell'insicurezza.