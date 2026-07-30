Bari, “Emozioni in Tango” chiude l’Apulia Tango Festival: musica e danza al Parco Princigalli

Sarà una serata dedicata alla musica, alla danza e alla passione del tango argentino quella in programma domenica 2 agosto alle 19.30 al Parco Princigalli di Bari-Mungivacca, in via Ignazio Lojacono 3. L’appuntamento, dal titolo “Emozioni in Tango”, chiuderà la rassegna Emozioni in Movimento – XIX Apulia Tango Festival 2026.

L’evento è organizzato dall’associazione Apulia Tango, con la direzione artistica di Nicla Zonno, nell’ambito del programma “Le Due Bari 2026”, promosso dal Comune di Bari.

Protagonista della serata sarà il tango argentino, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Musica, canto e danza si uniranno in uno spettacolo fatto di emozioni, eleganza e passione, attraverso una delle tradizioni artistiche più conosciute e affascinanti a livello internazionale.

Sul palco saliranno i musicisti argentini del Sonder Tango Ensemble, accompagnati dalla voce di Martín Troncozo, insieme ai ballerini della Compagnia Apulia Tango.

Lo spettacolo proporrà un dialogo tra musica e movimento, affidandosi alla forza espressiva del tango per raccontare sentimenti, atmosfere e suggestioni della cultura argentina.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’accessibilità: la serata sarà infatti accessibile in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento della capienza consentita.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione Apulia Tango Bari, Accademia stabile di tango argentino, al 339.668.1668.